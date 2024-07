Österreicherin stirbt bei Autounfall – Einjähriges Kind verletzt

In der Nähe der norditalienischen Stadt Trient ereignete sich am Samstag ein tragisches Unglück auf der Brennerautobahn, bei dem eine junge österreichische Familie schwer getroffen wurde.

Kollision mit LKW

Die Familie war südwärts in Richtung der italienischen Stadt unterwegs, als ihr Fahrzeug in den frühen Morgenstunden unmittelbar am Flughafen Trient mit dem Heck eines parkenden Lastkraftwagens kollidierte. Während die junge Frau auf dem Beifahrersitz noch an der Unfallstelle ihr Leben verlor, erlitt der Mann am Steuer schwere Verletzungen. Das gemeinsame Kind, das sich ebenfalls im Wagen befand, wurde verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Ermittlungen deuten auf Übermüdung hin

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge wird vermutet, dass der tragische Unfall durch Übermüdung des Fahrers verursacht sein könnte. Der schwer verletzte Vater wurde umgehend ins Krankenhaus der Stadt Trient eingeliefert, wo er intensiv medizinisch versorgt wird.

Verkehrsbehinderungen

Der Unfall hatte erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr auf der Brennerautobahn. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Strecke komplett gesperrt werden, was zu langen Staus und Verzögerungen im Verkehrsfluss führte. Insbesondere zwischen den Abschnitten Bozen Süd und Rovereto Nord kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.

Die Behörden und Rettungsdienste waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern und eine zügige Bergung der Fahrzeuge zu gewährleisten. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit noch von der Polizei untersucht.