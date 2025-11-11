Pensionsversicherung: Rehabilitation in der Muttersprache

Die Pensionsversicherung (PV) bietet seit mehreren Jahren eine teilhabeorientierte Rehabilitation im Reha-Zentrum Banja Koviljača in der Muttersprache.

Die Kooperation zwischen der Pensionsversicherung und dem Rehabilitationszentrum Banja Koviljača richtet sich an unselbstständig Erwerbstätige (Arbeiter*innen, Angestellte) sowie Bezieher*innen von Berufsunfähigkeits- bzw. Invaliditätspensionen. Die PV, der größte Rehabilitationsträger in Österreich mit 17 eigenen Einrichtungen und mehr als 150 Vertragspartnern in ganz Österreich, hat damit vor einigen Jahren das Angebot spezieller Rehabilitationsmöglichkeiten über die Landesgrenzen hinaus erweitert.

FOTO: banjakoviljaca.rs

Ziel ist, die Teilhabe am beruflichen und sozialen Leben – speziell nach akuten Krankheitsereignissen – sicherzustellen. Eine Behandlung ohne sprachliche Barrieren kann hier erheblich zum Heilerfolg beitragen.

„Die Zusammenarbeit mit Banja Koviljača ist uns sehr wichtig“, bestätigt Dr. Winfried Pinggera, Generaldirektor der Pensionsversicherung.

„Mit dieser Partnereinrichtung in Serbien ist es vielen, in Österreich versicherten Menschen möglich, eine Rehabilitation in ihrer Muttersprache in Anspruch zu nehmen.“

Rehabilitation für Stütz- und Bewegungsapparat

Im serbischen Kurort Banja Koviljača bietet das gleichnamige Rehabilitationszentrum moderne medizinische Rehabilitation, basierend auf dem bio-psycho-sozialen ICF-Modell (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit). Im Fokus steht die individuelle Festlegung von Rehabilitationszielen. Damit entspricht das Angebot dem internationalen Rehabilitationsstandard. Mit einer Kapazität von 30 Betten kann somit eine dreiwöchige Rehabilitation im Fachbereich Stütz- und Bewegungsapparat von in Österreich Versicherten beantragt werden.

FOTO: banjakoviljaca.rs

Die stationäre Behandlung bietet dadurch optimale Therapien ohne sprachliche Hürden für die Wiederherstellung von Leistungsfähigkeit und Lebensqualität. Mit Heilschlamm und schwefelhaltigem Wasser sowie durch die Anwendungen moderner diagnostischer Methoden können viele Erkrankungen erfolgreich behandelt werden. Die Rehabilitation ist in erster Linie für Versicherte gedacht, die aufgrund ihrer Arbeit einer schweren körperlichen Beanspruchung ausgesetzt sind und daher gesundheitlich besonders im Bereich der Orthopädie beeinträchtigt sind.



Das Reha-Zentrum Banja Koviljača

Der Kurort Banja Koviljača liegt in Westserbien. Das Rehabilitationszentrum befindet sich direkt im Ortskern. Neben der medizinischen Rehabilitation steht den Rehabilitand*innen bei ihrem Aufenthalt eine erstklassige Unterkunft, mit hervorragender Verpflegung zur Verfügung.

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.