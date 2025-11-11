Grausamer Fund in Tirol: Tote Katzen in Müllsäcken entsorgt

Grausiger Fund in Tirol: Zwei tote Katzen, in Müllsäcke gehüllt, wurden nahe der Wildbichler Straße entdeckt. Die Polizei vermutet Tierquälerei durch Ertränken.

In der Nacht zum Montag wurden in Ebbs zwei tote Katzen entdeckt, die in Müllsäcke verpackt waren. Die Ermittlungsbehörden vermuten, dass es sich um einen Fall vorsätzlicher Tierquälerei handelt, wobei die Tiere möglicherweise ertränkt wurden.

Die Kadaver wurden gegen Mitternacht im Bereich der B175 Wildbichler Straße im Bezirk Kufstein aufgefunden. Der unbekannte Täter hatte die Tiere jeweils in schwarze Müllsäcke gehüllt und zwischen einem Fußgängerweg und einem angrenzenden Schotterweg im Gebüsch abgelegt.

Tiermerkmale beschrieben

Bei den aufgefundenen Tieren handelt es sich um eine schwarze Katze sowie eine orange Katze mit Tabbymuster, die einen verkürzten Schwanz von etwa fünf Zentimetern Länge aufweist. An den Körpern der Tiere waren keine äußerlichen Verletzungen erkennbar.

Laut Polizei kann ein Ertränken der Samtpfoten nicht ausgeschlossen werden. Die Behörden haben eine Untersuchung der Tierkadaver angeordnet.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.