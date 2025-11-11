Diese Kinder-Handschuhe müssen sofort zurück!

Sicherheitsrisiko bei Wintersportausrüstung: Intersport nimmt bestimmte Kinderhandschuhe aus den Regalen. Die Stütze könnte die Hand überstrecken.

Intersport zieht Kinderhandschuhe aus dem Verkehr. Die Sportartikelkette hat einen sofortigen Nutzungsstopp für bestimmte McKinley-Kinderhandschuhe des Modells „New Volker II” angeordnet. Betroffen sind ausschließlich Exemplare aus dem Produktionsjahr 2025. Für alle anderen Jahrgänge gibt das Unternehmen Entwarnung – diese können ohne Bedenken weiterverwendet werden.

Der Grund für die Rückrufaktion liegt in einem nicht bestandenen Sicherheitstest. Die Stütze des Kindermodells erfüllt nicht die Anforderungen bezüglich der maximalen Überstreckung der Hand. Kunden können die betroffenen Handschuhe in jeder Intersport-Filiale zurückgeben und erhalten den Kaufpreis zurückerstattet – auch ohne Vorlage eines Kassenbelegs.

Betroffene Produkte

Im Detail handelt es sich um folgende Produkte: McKinley Kinderhandschuh „New Volker II” mit der Artikelnummer 717100910/717100917 und der IIC Artikelnummer 410090-903/410090-902 in den Größen 3 bis 6. Ausschließlich Modelle mit Produktionsjahr 2025 sind betroffen, was auf dem Etikett überprüft werden kann. Die entsprechenden EAN-Nummern lauten: 7624769290798, 7624769290781, 7624769290804, 7624769290811, 7624769290750, 7624769290743, 7624769290767 und 7624769290774.

Die Sporthandelskette unterstreicht, dass die Sicherheit der Verbraucher für das Unternehmen höchste Priorität genießt.

Der Rückruf sei eine verantwortungsvolle Maßnahme zur Minimierung potenzieller Risiken.