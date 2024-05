Pfingstwochenende Chaos: Staus und Wartezeiten explodieren!

Während das Pfingstwochenende für viele den Start in eine kurze Urlaubsauszeit markiert, zeichnen sich auf den Straßen bereits die unvermeidlichen Folgen ab: Staus sowohl im Inland als auch an den Grenzübergängen. Die bevorstehenden Feiertage koppeln sich mit dem Beginn der Pfingstferien in den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg, was die Straßen besonders belastet.

Längere Wartezeiten auf der A10 in Richtung Süden

Bereits in den frühen Stunden wurden Verkehrsteilnehmer auf der A10 Tauernautobahn in Richtung Italien mit signifikanten Verzögerungen konfrontiert. Insbesondere vor der Tunnelbaustelle in Golling bildete sich ein Rückstau bis Hallein. Verkehrsexperte Bernhard Walter berichtete von einem Zeitverlust von über zwei Stunden bereits um 14 Uhr. Darüber hinaus wurden blockweise Abfertigungen vor dem Ofenauer und dem Tauerntunnel eingerichtet, um den Verkehrsfluss zu regulieren.

Grenzübergänge belastet

Ebenfalls sind Reisende, die den Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden passieren möchten, von Verzögerungen betroffen. Der Stau erstreckte sich von Oberaudorf in Deutschland bis zur A12 Inntalautobahn bei Kufstein Nord. Diese Informationen wurden durch den Verkehrsclub ÖAMTC bestätigt. Reisende sollten sich auf verlängerte Fahrtzeiten einstellen und, wenn möglich, alternative Routen in Erwägung ziehen.