Schülerin (13) brachte Kind zur Welt – während Schulausflug

In einem unerwarteten Vorfall während eines Schulausflugs in Polen hat eine 13-jährige Schülerin ein Kind zur Welt gebracht. Dieses außergewöhnliche Ereignis fand in den Waschräumen ihrer Unterkunft statt, was sowohl die Aufmerksamkeit der Lehrkräfte als auch der Behörden erregte.

Laut einer Polizeisprecherin in Oswiecim wurden die jugendliche Mutter und ihr neugeborenes Kind umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Aufgrund von gesundheitlichen Komplikationen musste das Neugeborene später in das Universitätskrankenhaus Krakau verlegt werden.

Notruf

Der Vorfall ereignete sich in einem Erholungsheim in Zator, unweit von Krakau, wo die Schülergruppe untergebracht war. Die junge Mutter, die sich plötzlich unwohl fühlte, brachte das Kind unbemerkt in den Waschräumen zur Welt. Die anwesenden Lehrkräfte griffen sofort ein, indem sie sowohl die Polizei als auch medizinische Hilfe herbeiriefen. Die 13-Jährige wird derzeit im Krankenhaus in Oswiecim behandelt; ihr Zustand ist stabil.

Rechtliche Ermittlungen eingeleitet

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen, um den Vater des Kindes zu identifizieren, da in Polen Geschlechtsverkehr mit Personen unter 15 Jahren strafrechtlich verfolgt wird. Sollte sich herausstellen, dass der Vater volljährig ist, könnten ihm zwei bis zwölf Jahre Gefängnis drohen. Ist der Vater ebenfalls minderjährig, wird der Fall vor einem Familiengericht verhandelt.

Die Staatsanwaltschaft GUS verzeichnete im Jahr 2022 306.155 Geburten in Polen, darunter befanden sich 171 Fälle, in denen die Mütter 15 Jahre oder jünger waren.