Pinkove Zvezde: ER ist der neue Sasa Popovic! (FOTO)

Ein neuer Musikwettbewerb betritt die Bühne: Bei „Pinkove zvezde“ erhält Ognjen Amidžic die Macht des finalen Stimmrechts bei Juryentscheidungen.

Schlüsselrolle für Amidžic

Ognjen Amidžic wird beim neuen Musikwettbewerb „Pinkove zvezde“ eine entscheidende Position einnehmen. Seine Funktion entspricht jener, die Sasa Popovic seit Jahren bei „Zvezde Granda“ innehat: Als Vertreter des Senders Pink erhält er das finale Stimmrecht bei Pattsituationen in der Jury und entscheidet somit über das Weiterkommen von Kandidaten bei unentschiedenen Bewertungen. Gleichzeitig übernimmt Amidžic auch die Moderation der Show, womit er eine doppelt wichtige Funktion im Format einnimmt.

Die ersten Schritte des Formats sind bereits konkret geplant: Anfang September finden im Odeon-Theater die Aufzeichnungen für die Vorauswahl statt. Nach diesen drei Casting-Shows wechselt die Produktion in ein deutlich größeres Studio, das derzeit in Simanovci eingerichtet wird.

Technische Innovation

Senderchef Zeljko Mitrovic verspricht eine technisch beeindruckende Bühnengestaltung mit modernster Ausstattung. Das Gesamtkonzept soll laut seinen Ankündigungen alle bisherigen Produktionen in der Region übertreffen. Das neue Großstudio in Šimanovci wird speziell für die Show mit spektakulärer Bühnentechnik ausgerüstet, um den hohen Ansprüchen des Formats gerecht zu werden.

Prominente Jury

Die Jury des Formats wurde ebenfalls bereits festgelegt: In den roten Jurysesseln werden Desingerica, Dragan Stojkovic Bosanac, Zorica Brunclik, Viki Miljkovic und Jelena Karleusa Platz nehmen. Mit Amidžic als Moderator ist somit auch die Frage der Showleitung geklärt, die eine zentrale Rolle bei der Kandidatenbetreuung und Jurykommunikation spielen wird.

Den vorliegenden Informationen zufolge dürfte „Pinkove zvezde“ das Quotenhighlight und aufregendste TV-Projekt der kommenden Herbstsaison werden.