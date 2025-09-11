Plakolm beharrt auf Kopftuchverbot: „Gegen patriarchale Strukturen

Österreich ringt erneut um ein Kopftuchverbot an Schulen. Integrationsministerin Plakolm verteidigt den umstrittenen Gesetzesentwurf trotz verfassungsrechtlicher Bedenken.

Die österreichische Integrationsministerin Claudia Plakolm vertritt das geplante Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren an Schulen als wesentlichen Schritt zur Förderung der Chancengleichheit. Der Gesetzesentwurf, der bereits den Ministerrat passiert hat und sich nun in der sechswöchigen Begutachtungsphase befindet, soll nach den kommenden Semesterferien im Jänner wirksam werden. Die Regelung untersagt Schülerinnen bis zur 8. Schulstufe das Tragen des islamischen Kopftuchs während des Schulunterrichts und gilt sowohl an öffentlichen als auch an privaten Schulen.

Nach Angaben der Ministerin tragen schätzungsweise 12.000 Mädchen in Österreich ein Kopftuch. Plakolm betont die Notwendigkeit, gegen patriarchale Strukturen vorzugehen und verweist auf Frankreich als Vorbild, wo ein vergleichbares Verbot bereits erfolgreich umgesetzt wurde.

Auf den Einwand, dass in Frankreich sämtliche religiöse Symbole untersagt sind, während der österreichische Entwurf spezifisch das islamische Kopftuch betrifft, entgegnet die Ministerin, dass die besondere Symbolik des Kinderkopftuchs laut psychologischen Erkenntnissen die Entwicklung beeinträchtige.

Die Altersgrenze von 14 Jahren entspricht der Religionsmündigkeit in Österreich, ab der Mädchen selbst über das Tragen eines Kopftuchs entscheiden können. Die Bundesregierung betont, dass bei der Ausarbeitung des Entwurfs gezielt Erfahrungen aus Frankreich eingeholt und Expertinnen und Experten aus den Bereichen Verfassungsrecht, Kinder- und Jugendhilfe sowie Pädagogik einbezogen wurden, um die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Verfassungsmäßigkeit abzusichern.

Rechtliche Bedenken

Das Vorhaben stößt jedoch auf erheblichen Widerstand. Die Bundesjugendorganisation lehnt das Verbot entschieden ab, und Verfassungsexperten äußern Zweifel an der rechtlichen Beständigkeit. Bereits vor fünf Jahren hatte der Verfassungsgerichtshof ein ähnliches Verbot der damaligen türkis-blauen Regierung für verfassungswidrig erklärt und aufgehoben.

Trotz dieser Bedenken zeigt sich Plakolm zuversichtlich, dass die neue Gesetzesversion den verfassungsrechtlichen Anforderungen standhalten wird. Die Beschränkung auf den schulischen Bereich begründet sie mit dem Ziel, dort Gleichberechtigung zu gewährleisten.

Umsetzung geplant

Für Konfliktfälle, in denen sich Mädchen durch das Verbot diskriminiert fühlen, sind Gespräche mit der Schulleitung vorgesehen. Die Ministerin unterstreicht wiederholt, dass das Kindeswohl bei dieser Maßnahme oberste Priorität habe und der Gesetzesentwurf von umfassenden Beratungen mit Experten und Pädagogen begleitet werde.

Die Debatte um das Kopftuchverbot spiegelt grundlegende gesellschaftliche Auseinandersetzungen über Integration, Gleichberechtigung und Religionsfreiheit wider. Während Befürworter darin ein Instrument zur Förderung der Gleichstellung sehen, befürchten Kritiker eine mögliche Diskriminierung und rechtliche Probleme bei der Umsetzung.