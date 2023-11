„Pokidan“: Aca Lukas Film feiert Premiere (VIDEO)

Am 3. November erwartet die Stark Arena in Belgrad ein außergewöhnliches Ereignis: Die Premiere des Films „Pokidan“, gefolgt von einem Konzert der Musikstars Aca Lukas und der Folk Haus Band. Der Film, der auf dem Leben von Aca Lukas basiert, wird erstmals um 19 Uhr gezeigt, gefolgt von einem Konzert um 21 Uhr. Dieser besondere Abend markiert auch den 55. Geburtstag von Aca Lukas, der diesen mit seinem Publikum feiern wird.

„Pokidan“ basiert auf Motiven aus dem Leben des Musikstars Aleksandar Vuksanovic, besser bekannt als Aca Lukas. Der Film demystifiziert Details aus seinem privaten und beruflichen Leben.

Die Hauptfigur, Pedja Kovac, wird von Mladen Sovilj gespielt. Weitere Hauptrollen übernehmen die Schauspieler Ivan Djordjevic, Vesna Stanojevic, Marija Pikic, Andrija Kuzmanovic, Mima Karadzic, Jovo Maksic und Radoje Cupic.

55. Geburtstag von Aca Lukas

Nach der Premiere in Belgrad wird der Film in weiteren Städten gezeigt. Am 4. November wird er in Split zu sehen sein, am 8. November in Sarajevo und am 9. November in Banja Luka. Ab dem 23. November wird „Pokidan“ in Kinos in der gesamten Region gezeigt.

Der besondere Anlass des Abends ist der 55. Geburtstag von Aca Lukas. Dieser wird nach der Filmvorführung mit einem Konzert gefeiert, bei dem das Publikum die beeindruckende musikalische Arbeit und die größten Hits von Aca Lukas genießen kann.

Dies verleiht dem Ereignis einen besonderen Charme und macht es zu einem der größten Ereignisse auf dem Balkan.