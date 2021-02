Polizeikontrolle in Bäckerei: Kunden sperrten sich am Klo ein

In den letzten Tagen gab es in Österreich mehrere Verstöße gegen die Corona-Regelungen. In einer Bäckerei wurde außerhalb der Öffnungszeiten Gäste bewirtet.

Wegen der Pandemie gelten in vielen Bereichen noch immer Sicherheits-Maßnahmen. Friseure und Handel dürfen unter strengen Regeln aufsperren. Für Betriebe und Gastronomie ist weiterhin nur Lieferservice und Abholservice möglich. Das Konsumieren von Getränken und Speisen vor Ort ist bis auf weiteres nicht erlaubt.

Kunden „flüchteten“ aufs WC:

Bei der Polizei-Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Kunden in einer Bäckerei in Villach außerhalb der vorgegebenen Öffnungszeiten bewirtet wurden. Dabei wurde auch gegen die Abstandsregelung verstoßen. „Die beiden Gäste haben versucht sich am WC und in einer Abstellkammer zu verstecken. Doch sie konnten gefunden werden“, sagt Magistratsjurist Alfred Winkler auf Anfrage von 5 Minuten.

Weitere Vorfälle:

Kürzlich gab es einen weiteren Regelbruch bei einer Tankstelle. „Dort haben mehrere Leute vor Ort Getränke konsumiert“, sagt Winkler. Eine Villacherin war außerdem ohne Corona-Test beim Friseur gewesen. Für den Friseuersalon und die Kundin gab es eine hohe Geldstrafe und eine Anzeige.