Erster 12-Jähriger erhält Corona-Impfstoff und berichtet über seine Erfahrungen

Derzeit laufen Studien auf Hochtouren, um auch Kinder gegen das Coronavirus impfen zu können. Insgesamt 2.000 Kinder sollen jetzt den Impfstoff verabreicht bekommen.

Die Impfungen gegen das Coronavirus sollen den entscheidenden Wendepunkt im Kampf gegen die Pandemie sein. Bereits mehrere Vakzine wurden weltweit zugelassen – in Österreich sind es bisher jene von Biontech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca. Allerdings sind alle nur für Personen über 16 Jahren. Doch der erste Impfstoff-Hersteller will das nun ändern: Im Rahmen einer Studie an der Duke University im US-Bundesstaat North Carolina soll der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer an 2.000 Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren getestet werden. Unter ihnen, der 12-jährige Caleb Chung, der jetzt über die Nebenwirkungen berichtete.

Das Unternehmen rechnet damit, dass es im August erste Ergebnisse liefern kann. Der 12-jährige Amerikaner Caleb Chung ist einer derjenigen, die sich bereit erklärt haben, an den Experimenten teilzunehmen. Nun erzählte der Junge gegenüber dem amerikanischen Fernsehsender CNN, wie er sich nach der zweiten Dosis fühlte.

Trotz milder Symptome gehe es ihm gut: „Ich fühle mich vollkommen normal. Nachdem ich meine zwei Dosen bekommen hatte, spürte ich ein oder zwei Tage lang einige Symptome, wie leichte Schmerzen im Arm und Kopfschmerzen, aber nichts weiter“, so der 12-Jährige.

Vater hat Sohn zu Studienteilnahme ermutigt

Sein Vater hatte dem Buben im Dezember von der Studie erzählt: „Er hat mich wirklich motiviert, daran teilzunehmen. Es ist definitiv etwas Unglaubliches, ich konnte etwas tun, um zu helfen“, so Caleb. Auch sein Vater nahm im Interview Stellung zu der Studie: „Als Kinderarzt habe ich mich dafür eingesetzt, dass Impfstoffe für Kinder so bald wie möglich eingeführt werden. Als Vater wollte ich wirklich, dass er das Gefühl hat, etwas Bestimmtes tun zu können. Diese Pandemie ist etwas sehr Besonderes für Kinder im Alter von 12 Jahren“, sagte Richard Chung.

Auch Kinder können sich infizieren

Während man zu Beginn der Pandemie noch davon ausging, dass Kinder und Jugendliche sich gar nicht mit SARS-CoV-2 infizieren können, weiß man mittlerweile, dass das nicht stimmt. Erst vor kurzem verzeichnete die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) sogar einen rasanten Anstieg in der Altersgruppe der fünf- bis 14-Jährigen. Und ältere Jugendliche würden sich mittlerweile sogar gleich häufig wie Menschen zwischen 55 und 64 Jahren infizieren. Sogar 3.573 Kinder unter fünf Jahren haben sich bereits mit Corona infiziert.

