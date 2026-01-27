Pollen-Alarm: Nach Rekordtief droht jetzt die allergische Hölle

Nach einem milden Pollenflug im Vorjahr müssen sich Allergiker jetzt wappnen: Experten beobachten bei Hasel und Birke deutlich mehr Blühstände – die Belastungsprobe steht bevor.

Der Pollenflug im vergangenen Jahr bewegte sich für die meisten Hauptallergene im durchschnittlichen bis unterdurchschnittlichen Bereich. Besonders auffällig war die Birkenpollensaison 2025, die mit einem neuen Tiefstwert für April auf dem vorletzten Platz der 50-jährigen Messgeschichte landete. Auch bei Hasel, Beifuß und Ragweed verzeichneten Experten eine unterdurchschnittliche Pollenbelastung. Für die aktuelle Saison prognostiziert die Medizinische Universität Wien jedoch eine deutliche Veränderung: Die Haselpflanzen, insbesondere die als Stadtbaum verbreitete Baumhasel, weisen einen reichhaltigen Besatz mit Kätzchen auf, was auf eine intensivere Pollenbelastung hindeutet. Zudem beginnt die Haselblüte in diesem Jahr später als in den Vorjahren, wie aus einer Dienstagsmitteilung hervorgeht.

Die Pollensaison 2026 lässt aufgrund der Haselblüte länger auf sich warten, was mit dem kühleren Winterverlauf zusammenhängt. Zwar hat die Purpurerle bereits um die Weihnachtszeit zu blühen begonnen, doch aufgrund ihres seltenen Vorkommens bleibt der messbare Pollenflug minimal. Andere Erlenarten benötigen noch Zeit zur Entwicklung, während die Haseln früher mit der Blüte beginnen. Allergiker sollten jetzt präventive Maßnahmen ergreifen.

Ein ähnliches Muster zeigt sich bei den Birken: Die Bäume weisen deutlich mehr männliche Blühstände auf als im Vorjahr. Aufgrund der botanischen Verwandtschaft sind die Pollen von Hasel, Erle und Birke kreuzreaktiv. Für Allergiker bedeutet dies möglicherweise eine insgesamt intensivere Belastung durch Frühblüher und erfordert besondere Vorsicht beim Verzehr potenziell kreuzreaktiver Nahrungsmittel wie Nüsse, Karotten oder Äpfel.

Intensivere Belastung

„Die Haselpollensaison könnte intensiver verlaufen, jedenfalls intensiver als im Vorjahr. In Wien trägt dazu vor allem die Baumhasel bei, die als Stadtbaum eingesetzt wird“, erklärte Katharina Bastl vom Pollenservice Wien der Medizinischen Universität Wien. Sobald Sonnenschein und Temperaturen ab fünf Grad herrschen, müssen Allergiker auch im östlichen Österreich mit ersten Pollenbelastungen rechnen.

Die Erlenpollensaison entsteht durch das Blühen verschiedener Arten in zeitlicher Abfolge. Den Anfang macht die Purpurerle, gefolgt von der Grau- und Schwarzerle, die abhängig von der Temperaturentwicklung typischerweise erst ab Februar für relevanten Pollenflug sorgen. „Bei einer Erlenpollenallergie sollte man auf Spaziergängen Auen und die Nähe zur Donau meiden“, empfiehlt Maximilian Bastl vom Pollenservice.

Birkenblüte 2026

Nach der außergewöhnlich schwachen Birkenpollensaison 2025 zeichnet sich für dieses Jahr eine überdurchschnittliche Birkenblüte ab. Die Experten der Medizinischen Universität Wien stellen einen überdurchschnittlichen Besatz mit Kätzchen fest, was grundsätzlich das Potenzial für eine starke Pollenbelastung schafft. Entscheidend für die tatsächliche Intensität des Pollenflugs werden jedoch die Wetterbedingungen während der Blütezeit sein – daher bleibt offen, ob die Birken ihr volles Allergenpotenzial entfalten werden.