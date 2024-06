Präsident Vucic: Serbiens EM-Aus ist Unzumutbar!

In einem bemerkenswerten Kommentar äußerte sich der serbische Präsident Aleksandar Vucic kritisch über die Leistungen der serbischen Nationalmannschaft beim Fußball-Europameisterschaftsturnier. Nachdem Serbien in der Gruppenphase ausgeschieden war, teilte Vucic seine Gedanken zu den Ergebnissen und den damit verbundenen finanziellen Investitionen in den Sport.

Reaktionen auf die EM-Performance

Vucic bezog sich auf die Aussage von Dragan Stojkovic, dem Trainer der serbischen Mannschaft, die Leistung sei „nur Sport“, und ergänzte, dass dennoch erhebliche finanzielle Mittel in diesen „Sport“ geflossen seien. Der Präsident betonte, dass das serbische Volk bessere Ergebnisse verdient hätte, besonders angesichts der Investitionen in das Team und den Sport allgemein. Er führte an, dass Niederlagen gegen Topmannschaften wie England oder Deutschland akzeptabel seien, jedoch Verluste gegen Länder wie Slowenien, deren Teams deutlich weniger kosten, Fragen aufwerfen müssen.

Eine kritische Analyse

Vucic zeigte sich in seiner Analyse unbarmherzig und vermittelte eine klare Botschaft an die Fußballführung und -spieler, dass die Erwartungen des Landes nicht erfüllt wurden. Der Präsident gab zu, dass er kein Experte für taktische Aufstellungen sei, sein Kommentar, dass eine andere Aufstellung im Spiel gegen Dänemark vielleicht besser gewesen wäre, unterstreicht jedoch seine Enttäuschung über die aktuelle Strategie der Mannschaft und das Endresultat des Turniers.

Zukunftsaussichten

Die Reaktionen auf die Leistung der Mannschaft sind gemischt, wobei der Teamtrainer Stojkovic die Anstrengungen und den Einsatz der Spieler lobte und betonte, dass sie keinen Grund hätten, sich zu schämen. Seiner Meinung nach haben die Spieler ihr Bestes gegeben und eine respektable Leistung erbracht. Serbien ist früh aus dem Turnier ausgeschieden, und die Ergebnisse haben sowohl die Erwartungen der Fans als auch des Präsidenten nicht erfüllt. Die Aussagen des Präsidenten heben die hohen Erwartungen an die nationalen Sportteams hervor und beleuchten die Diskrepanz zwischen finanziellen Investitionen und sportlichen Ergebnissen auf internationaler Ebene.