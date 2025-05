„Private Nummer“: So werdet ihr anonyme Betrugsanrufe los

Anonyme Anrufe häufen sich in Österreich und verunsichern Bürger. Hinter der Betrugsmasche steckt ein Zusammenhang mit einer neuen Verordnung – doch es gibt einen einfachen Schutz.

In den letzten Wochen sahen sich zahlreiche Österreicher mit einer Flut von Anrufen konfrontiert, die allesamt unter „Private Nummer“ erschienen. Ein Grazer meldete, dass er mehrfach täglich kontaktiert wurde. Bei einem der Anrufe, den er entgegennahm, sprach eine englischsprachige Stimme zu ihm, woraufhin er umgehend die Verbindung trennte – für ihn eindeutig ein Betrugsversuch. Eine andere Betroffene berichtete von jeweils fünf bis sechs Anrufen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Ein weiterer Betroffener gab an: „Dachte zuerst, es ist ein schlechter Scherz von Freunden, bis mir klar wurde, dass dies ein Betrugsanruf war.“

Diese verdächtigen Kontaktversuche sind tatsächlich betrügerischer Natur, bestätigt Heinz Holub-Friedreich vom Bundeskriminalamt (BKA). Das Phänomen sei nicht neu. Die Anonymität der Anrufe hängt mit der seit 1. September 2024 geltenden „Anti-Spoofing Verordnung“ zusammen. Diese Maßnahme hat laut Holub-Friedreich erfolgreich jene Betrüger ausgebremst, die zuvor mit gefälschten österreichischen Rufnummern operierten. Die Verordnung soll verhindern, dass potenzielle Opfer die Betrüger zurückrufen können.

Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) verzeichnet seit März 2025 einen deutlichen Anstieg von Betrugsanrufen mit britischen Rufnummern (+44). Seit Inkrafttreten der Anti-Spoofing-Verordnung können in Österreich keine gefälschten heimischen Telefonnummern mehr angezeigt werden, weshalb Betrüger zunehmend auf ausländische Vorwahlbereiche ausweichen oder anonyme Anrufe tätigen.

Bei den neueren Betrugsfällen gibt häufig eine weibliche Computerstimme vor, dass es um ein verlockendes Stellenangebot gehe. Die Opfer werden aufgefordert, die angezeigte Rufnummer zu WhatsApp-Kontakten hinzuzufügen – ein Versuch, an persönliche Daten heranzukommen. Betroffene können verdächtige Rufnummern und Belästigungen unter www.rufnummernmissbrauch.at an die RTR melden, die so betrügerische Aktivitäten rasch erkennen und die Bevölkerung informieren kann.

Anrufe blockieren

Viele Leser fragten nach Möglichkeiten, diese lästigen Anrufe zu unterbinden. Anders als bei regulären Anrufen mit sichtbarer Rufnummer lassen sich anonymisierte Anrufe nicht auf herkömmliche Weise blockieren. Dennoch existiert eine unkomplizierte Lösung.

Geräte-Einstellungen

Für Android-Nutzer: Öffnen Sie die Telefon-App, tippen Sie auf das Dreipunktmenü und wählen Sie „Einstellungen“. Navigieren Sie zu „Blockierte Nummern“ oder „Nummern sperren“ und aktivieren Sie den Schieberegler bei „Anrufe von unbekannten Nummern sperren“.

Für iPhone-Besitzer: Gehen Sie in die Einstellungen, wählen Sie den Menüpunkt „Telefon“ und aktivieren Sie die Option „Unbekannte Anrufer stummschalten“ oder eine ähnlich benannte Funktion.