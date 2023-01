Profi-Fußballer mit 100 kg Kokain am Pariser Flughafen erwischt!

Der Martinique-Fußballer Jean-Emmanuel Nedra (29) und seine Lebensgefährtin wurden am 31. Dezember am Pariser Flughafen mit mehr als 100 Kilogramm Kokain, verpackt in Koffern, erwischt und festgenommen.

Nedra ist in der Welt des Fußballs bekannt und hat bisher 20 Spiele für die Nationalmannschaft bestritten. Er spielt derzeit für Aiglon, den Klub, der diesen Skandal bekannt gegeben hat.

“Ohne den Grad seiner Beteiligung zu kennen, haben wir erfahren, dass einer unserer Spieler in Roissy wegen Drogenschmuggels festgenommen wurde”, teilte Nedras Klub Aiglon du Lamentin mit.

Der Verein ergänzte: “Wir sollten mehr denn je zusammenarbeiten, um unsere Bildungsarbeit durch den Sport fortzusetzen, (…) um unsere Jugendlichen zu schützen und sie vor den Risiken, Folgen und Fehlentwicklungen in diesem Milieu zu warnen.”

Jean-Emmanuel Nedra und seine Partnerin wurden am letzten Tag des vergangenen Jahres in Paris bei der Zollkontrolle mit 100 kg Kokain in ihrem Gepäck erwischt. Das Paar wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Fußballer ist in Untersuchungshaft, seine Partnerin wurde freigelassen.