Pula: Algenschleim trübt Urlaubsfreude

An der Küste von Pula haben Badegäste derzeit mit einem unangenehmen Problem zu kämpfen. Mehrere Buchten sind von Algenschleim befallen, was dem türkisblauen Wasser eine braune, schlammige Färbung verleiht. Diese Mischung aus Algen und Schlamm beeinträchtigt nicht nur die Wasserqualität erheblich, sie sorgt auch für eine deutliche Geruchsbelästigung.

Ursachen der Algenblüte

Die Hauptursachen für die aktuelle Algenblüte sind hohe Temperaturen und ein Übermaß an Nährstoffen im Wasser, wie zum Beispiel Düngemittel und Abwasser. Diese Faktoren bieten den Algen ideale Wachstumsbedingungen. Die lokalen Behörden raten den Badegästen momentan dazu, das Wasser zu meiden, da gesundheitliche Risiken nicht ausgeschlossen werden können. Wer sich dennoch ins Wasser wagt, sollte sich danach gründlich abduschen, um etwaige Rückstände zu entfernen.

Maßnahmen der Behörden und Verhalten der Badegäste

Um das Problem in den Griff zu bekommen, arbeiten die Umweltbehörden intensiv an Gegenmaßnahmen. Trotz der Warnungen lassen sich viele Urlauber den Spaß nicht verderben und genießen das Meer, so gut es eben geht. Videos auf Plattformen wie TikTok zeigen, dass einige Strandbesucher über die veränderten Bedingungen offensichtlich enttäuscht sind.

Parallelen in Italien

Nicht nur Kroatien hat mit diesen Problemen zu kämpfen. Auch Italien war jüngst von massiven Algenblüten betroffen. Besonders der Golf von Triest sowie die Küstenabschnitte in Ravenna, Rimini und Ancona waren stark beeinträchtigt. Hier wie dort kämpfen die Behörden gegen eine übermäßige Ausbreitung der Algen, ausgelöst durch ähnliche Umweltbedingungen. Die Situation an den Küsten von Pula und anderen betroffenen Gebieten erfordert eine sorgfältige Beachtung der Empfehlungen der Behörden. Die Besucher werden gebeten, die Hinweise zum Schutz ihrer Gesundheit ernst zu nehmen und die Entwicklungen zu verfolgen.