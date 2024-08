„Schwangere Autos“ durch Hitze (VIDEO)

Ein außergewöhnliches Video aus China bringt Autos von Audi und VW mit stark verformten Karosserien ins Rampenlicht. Hinter den auffälligen Beulen steckt jedoch eine einfache Erklärung.

Hitze in Städten Chinas beeinträchtigt Fahrzeuge

Bremen – Nicht nur Europa kämpft sich durch die Sommerhitze, auch in China steigen die Temperaturen merklich an. Besonders in Großstädten wie Peking, Shanghai oder Chongqing werden aktuell bis zu 37 Grad Celsius gemessen. Diese extremen Temperaturen belasten nicht nur die Menschen, sondern wirken sich auch auf die Fahrzeuge aus. Ein kürzlich veröffentlichtes Video aus China verdeutlicht dies auf dramatische Weise.

Kurioses Phänomen in der Hitze – „Schwangere Autos“

Der Clip, der auf der Plattform X (vormals Twitter) kursiert und von der österreichischen Unwetterzentrale geteilt wurde, zeigt Handlungsunfähig-Besonderes: Auf den Motorhauben diverser Autos bilden sich riesige Blasen. Der Wetterdienst verspottet das ungewöhnliche Phänomen als „schwangere Autos“. Jennifer Zeng, Menschenrechtsaktivistin und Autorin des ursprünglichen Beitrags, kommentiert humorvoll: „Made-in-China Autos werden ‚schwanger‘, wenn es zu heiß ist.“

Folienlackierungen als Ursache

Bei den im Video gezeigten Fahrzeugen, allesamt Modelle von Audi und VW, handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht um selbstverformende Karosserien. Die Vorstellung, dass die Motorhaube eines Autos bei Temperaturen über 30 Grad Celsius derartig aufbläht, erscheint unwahrscheinlich. Die österreichische Unwetterzentrale bemerkt zudem, dass „offensichtlich Fahrzeuge mit nachträglich aufgetragenen Folienlackierungen“ betroffen sind. Auch Nutzer der Plattform X postulieren, dass die Blasenbildung auf minderwertige Vinyl-Folierungen zurückzuführen ist, die gegenüber intensiver Hitze empfindlich reagieren.

Kosten und Sicherheit

Laut ADAC können die Kosten für eine komplette Folierung – wie bei den im viralen Video gezeigten Autos – bis zu 5000 Euro betragen. Die unschönen „Blähbäuche“ auf der Karosserie sind daher besonders ärgerlich für die Fahrzeughalter. Diese Blasenbildung wirft zusätzlich die Frage der Verkehrssicherheit auf. Der ADAC betont, dass Folierungen hinsichtlich der Verkehrssicherheit gewissenhaft geprüft werden sollten. Zudem empfiehlt der Automobilclub, die Folien je nach Qualität und Beanspruchung alle zwei bis zehn Jahre auszutauschen.

Um die Blasenbildung zu vermeiden und die Folierung nicht frühzeitig wechseln zu müssen, ist es ratsam, Fahrzeuge bei hohen Temperaturen im Schatten oder in der Garage zu parken. Generell wird Autofahrern empfohlen, die Überhitzung ihres Autos im Sommer zu verhindern.