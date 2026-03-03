Punch macht’s viral – Ikea-Affe wird zum Kauf-Wahnsinn!

Ein Plüschtier sorgt weltweit für Aufsehen – und treibt Schnäppchenjäger in den Kaufrausch. Auch in Österreich ist die Nachfrage spürbar.

Weltweit verzeichnet Ikea eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach seinem Plüsch-Orang-Utan – Kunden in zahlreichen Ländern sind auf der Suche nach dem Kuscheltier. In Singapur war das Tier zuletzt nicht mehr vorrätig. Auch in Österreich macht sich der Trend bemerkbar.

Gegenüber „Heute“ bestätigte Ikea: „In der Tat registrieren wir durch die Berichterstattung rund um ‚Punch‘ auch in Österreich aktuell ein erhöhtes Interesse daran.“

Noch verfügbar

Wer das Stofftier hierzulande erwerben möchte, hat derzeit noch Glück: Sowohl im Onlineshop als auch in den stationären Filialen ist es weiterhin verfügbar. „Es freut uns sehr, dass unser kuscheliges Orang-Utan-Stofftier derzeit so viele Menschen erreicht und für positive Reaktionen sorgt“, teilte das Unternehmen mit.

Im regulären Handel ist das Kuscheltier für knapp 15 Euro erhältlich. Auf diversen Wiederverkaufsplattformen wird jedoch deutlich mehr verlangt: Reseller bieten das Tier teils für über 30 Euro an – mehr als das Doppelte des ursprünglichen Verkaufspreises.