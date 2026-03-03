Astro-Alarm! Diesem Zeichen reißt heute der Geduldsfaden

Mond gegen Neptun, Mars schärft die Zungen – dieser Dienstag fordert Klarheit, ob man will oder nicht.

Der Dienstag steht unter einem besonderen Vorzeichen. Der Mond verweilt in der Jungfrau, tritt dabei jedoch in eine angespannte Opposition zu Neptun in den Fischen – ein Spannungsfeld, in dem Realität und Illusion aufeinanderprallen. Hinzu kommt Mars in den Zwillingen, der Worten eine ungewohnte Schärfe verleiht.

An diesem Tag lassen sich Unklarheiten kaum noch verdrängen. Wer den Mut zur Offenheit aufbringt, macht Fortschritte. Wer ausweicht, riskiert das Vertrauen anderer.

Mehr zum ThemaSterne warnen: Wer heute schweigt, verpasst die Chance!⇢

Skorpions Klarheit

Für den Skorpion steht heute Klarheit im Vordergrund. Dein Gespür für Unstimmigkeiten ist ausgeprägt – und die Bereitschaft, darüber hinwegzusehen, hat ein Ende. In der Liebe könnte ein offenes Gespräch heute vieles verschieben, sei es rund um Vertrauen oder um Loyalität.

Mehr zum ThemaKosmische Unruhe: Dieses Sternzeichen verliert die Kontrolle⇢

Entscheidend ist dabei, nicht aus Eifersucht heraus zu handeln, sondern aus einem Zustand innerer Klarheit. Im beruflichen Bereich lohnt es sich, Gerüchten auf den Grund zu gehen, bevor Entscheidungen getroffen werden. Nicht jede Information ist vollständig – doch der Instinkt ist an diesem Tag ein verlässlicher Kompass.

Körper & Zeichen

Körperlich kann sich die emotionale Anspannung im Nackenbereich oder als innere Unruhe bemerkbar machen. Erdende Aktivitäten unterstützen dabei, die Fassung zu behalten. Die eigene Wahrheit darf ausgesprochen werden – mit Bedacht und Maß.

Mehr zum ThemaHoroskop-Alarm: Diese Zeichen müssen jetzt handeln⇢

Jungfrau: Präzision in der Arbeit zahlt sich aus. Fische: Gefühle brauchen heute einen klaren Rahmen. Zwillinge: Jedes Wort entfaltet doppelte Wirkung.

Stier: Gelassenheit ist der beste Schutz vor unnötigem Drama.