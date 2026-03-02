Horoskop-Alarm: Diese Zeichen müssen jetzt handeln

Planeten in Bewegung, Gefühle im Fokus – diese Woche fordert Klarheit im Kopf und Mut zur Aufrichtigkeit.

Der März gewinnt an Dynamik. Die Sonne verweilt weiterhin im Zeichen der Fische – ein Einfluss, der das Gefühlsleben und die innere Wahrnehmung intensiviert. Wer unter diesem Zeichen geboren wurde, erlebt eine Phase besonderer Empfindsamkeit.

Vieles wird gespürt, doch nicht jede Wahrnehmung deckt sich mit der Wirklichkeit. In der Partnerschaft zählt vor allem Aufrichtigkeit – Verklärung schadet mehr als sie nützt. Beruflich eröffnet kreatives Denken unerwartete Möglichkeiten.

Die Aufgabe der Woche lautet: Gefühle hinterfragen, bevor sie zur Grundlage von Entscheidungen werden.

Mars im Fokus

Parallel dazu entfaltet Mars im Zeichen der Zwillinge mehrere kraftvolle Aspekte, die Kommunikation zur zentralen Fähigkeit dieser Tage machen. Das gesprochene Wort trägt Gewicht – es kann verbinden oder trennen. Wer unter dem Einfluss von Mars im eigenen Zeichen steht, denkt schnell, argumentiert schlagfertig, läuft aber Gefahr, zu scharf zu werden.

In zwischenmenschlichen Beziehungen empfiehlt sich rasches Klären von Missverständnissen. Im beruflichen Umfeld bieten sich günstige Gelegenheiten für wichtige Gespräche und Verhandlungen. Die Aufgabe der Woche: Denken kommt vor Sprechen.

Löwe trifft Jungfrau

Zur Wochenmitte rückt der Löwe-Mond Stolz und Selbstdarstellung in den Vordergrund, während gegen Ende der Woche ein Jungfrau-Mond den Blick auf die Realität schärft. Wer diese Energie spürt, steht – gewollt oder ungewollt – im Mittelpunkt. Die Frage, die sich dabei stellt: Geht es um echte Leistung oder um das Streben nach Anerkennung?

In der Liebe rücken Respekt und Wertschätzung in den Fokus. Im Job gilt es, Können zu zeigen, ohne in Übertreibung zu verfallen. Die Aufgabe der Woche: Selbstsicherheit ist gefragt, Dramatik fehl am Platz.

Die Woche hält Gelegenheiten bereit, sich zu zeigen und die eigenen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

Kommunikation erweist sich dabei als entscheidender Faktor, der mit Bedacht eingesetzt werden sollte.