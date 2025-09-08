Putins digitaler Käfig: Millionen Russen in Überwachungs-App gezwungen

Russlands digitaler Eiserner Vorhang schließt sich: Mit der staatlich geförderten App Max schafft der Kreml ein Überwachungsinstrument, das Bürger isoliert und Behörden Vollzugriff gewährt.

Während russische Truppen in der Ostukraine vorrücken, eröffnet der Kreml eine neue Front im Kampf um vollständige Kontrolle – diesmal mit der eigenen Bevölkerung als Ziel. Nach chinesischem Vorbild fördert Moskau eine Messaging-App namens Max, die den Behörden umfassenden Zugriff auf Nutzerdaten gewährt und gleichzeitig die Bürger vom globalen Internet isoliert. Die App verzichtet auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und erlaubt durch ihre Datenschutzrichtlinien staatlichen Stellen den Zugang zu Chatverläufen, Kontakten, Fotos und Standortdaten.

Die Entwickler von Max vermeldeten kürzlich ein beeindruckendes Wachstum: Von einer Million Nutzern Anfang Juni auf 30 Millionen im September. Dennoch bleibt die App weit hinter den Marktführern zurück. WhatsApp dominiert mit rund 96 Millionen Nutzern den russischen Markt, dicht gefolgt von Telegram mit etwa 90 Millionen. Max genießt jedoch einen entscheidenden Vorteil – die volle Unterstützung des Staates.

Im Juni unterzeichnete Putin ein Gesetz zur Schaffung eines „nationalen Messengers“, woraufhin das Technologieunternehmen VK mit der Entwicklung beauftragt wurde. VK steht unter faktischer Kontrolle des staatlichen Gaskonzerns Gazprom und Juri Kovalcuks, einem engen Vertrauten Putins. Geleitet wird das Unternehmen vom Sohn von Putins Assistenten Sergej Kirijenko – beide stehen unter US-Sanktionen. Seit Anfang des Monats müssen alle in Russland verkauften Smartphones die App vorinstalliert haben. Parallel dazu hat die Telekommunikationsbehörde Roskomnadsor begonnen, Anrufe über WhatsApp und Telegram zu blockieren.

Staatlicher Druck

Die offizielle Begründung der Regierung lautet, Nutzer vor Betrügern und Terroristen schützen zu wollen. WhatsApp, das zum Meta-Konzern gehört, verurteilte diese Maßnahmen hingegen als Angriff auf „das Recht der Menschen auf sichere Kommunikation“. Unabhängige Medien berichten von massivem Druck auf Staatsbeamte, Bankangestellte und Krankenhauspersonal, zu Max zu wechseln. Gleichzeitig wird die App auf allen Ebenen als zuverlässig und sicher beworben.

In einem viral gegangenen Video aus Pensa ist zu hören, wie Einwohner über Stadtlautsprecher zunächst vor der Veröffentlichung von Drohnenaufnahmen gewarnt werden, bevor abrupt für Max als Mittel für „komfortable und sichere Kommunikation“ geworben wird. Eine parallele Kampagne setzt auf russische Prominente und Influencer, die Max in sozialen Medien anpreisen. Obwohl sich die App noch in der Entwicklungsphase befindet, wird sie als künftiges Multifunktionswerkzeug beworben, das – ähnlich wie WeChat – staatliche, Bank- und kommerzielle Dienstleistungen integrieren soll. Anfragen an VK und das Präsidialamt blieben unbeantwortet.

Max ist der jüngste Schritt in Putins langfristiger Strategie zur Internetkontrolle. Bereits 2019 unterzeichnete der russische Präsident ein Gesetz zur Schaffung eines „souveränen Internets“, das vor ausländischen Einflüssen abgeschirmt sein soll. Seit dem umfassenden Angriff auf die Ukraine 2022 hat der Kreml sein Vorgehen gegen regierungskritische Online-Aktivitäten deutlich verschärft. Laut der Menschenrechtsorganisation OVD-Info wurden Hunderte Strafverfahren eingeleitet und Tausende Websites blockiert.

In diesem Sommer wurde zudem die Suche nach „extremistischen“ Inhalten unter Strafe gestellt – darunter fallen Informationen im Zusammenhang mit Nawalnys Antikorruptionsstiftung, der LGBTQ+-Bewegung und sogar Meta. Auch die Werbung für VPNs (Virtual Private Networks), die Zensur umgehen können, wurde verboten. Sarkis Darbinjan, Mitbegründer der Internetrechtsgruppe RKS Global, bezeichnet Max als letzten Baustein in Putins Bemühungen, eine russische Version der chinesischen Großen Firewall (Internetzensursystem) zu errichten.

Digitale Isolation

„Er versucht, die Kommunikation zwischen Bürgern zu kontrollieren, nicht nur ihr Verhalten auf öffentlichen Plattformen“, erklärt Darbinjan. Wie andere Experten betont er, dass Max den Behörden uneingeschränkten Zugriff auf die gesamte Kommunikationshistorie der Nutzer ermöglicht – einschließlich nicht gesendeter Entwürfe und gelöschter Nachrichten. Besonders gefährdet seien Wehrdienstverweigerer, Journalisten, LGBTQ+-Personen und andere politisch vulnerable Gruppen. „Es ist ein Spion in Ihrer Tasche“, warnt Darbinjan.

Da für die Nutzung eine russische oder belarussische Telefonnummer erforderlich ist, bleibt die App für Auslandsrussen kaum zugänglich, was die Bevölkerung von Kontakten außerhalb des Landes isoliert. Maxim, ein 27-jähriger Lehrer aus Moskau, dessen Nachname aus Sicherheitsgründen nicht genannt wird, lehnt die Installation von Max ab und kritisiert die Maßnahmen gegen WhatsApp und Telegram: „Es ist ein Versuch der Regierung, unsere Kommunikationsmöglichkeiten einzuschränken. Schon jetzt kann ich nicht mehr einfach ins Ausland telefonieren wie früher.“

Nikolai Petrov vom Londoner Zentrum für neue eurasische Strategien vermutet, dass der jüngste Vorstoß des Kremls zur digitalen Kontrolle möglicherweise von Donald Trumps Friedensinitiativen für die Ukraine beeinflusst wurde. „Für Putin ist es entscheidend, alle potenziellen Proteststimmen zum Schweigen zu bringen“, sagt Petrov, „einschließlich Ultranationalisten“, die jede Lösung außer einer vollständigen Kapitulation der Ukraine ablehnen würden.

Wie viele unabhängige russische Analysten sieht Petrov jedoch keine ernsthaften Anzeichen für ein Friedensinteresse des Kremls. Maßnahmen wie die Einführung von Max zielen vielmehr darauf ab, „die vollständige Kontrolle über die Situation zu gewährleisten, unabhängig davon, wie sich die Ereignisse entwickeln“. Noch vor wenigen Jahren schien das chinesische Modell eines kontrollierten Internets in Russland technologisch und politisch undenkbar. Diese Zeiten sind vorbei.

„Heute kontrolliert der Kreml 90-95 Prozent der Kommunikation“, resümiert Petrov. „Morgen werden es 99 Prozent sein.“