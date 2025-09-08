U-Bahn-Chaos im Herbst: Diese Stationen werden komplett gesperrt

Kaum sind die Sommerbaustellen abgeschlossen, warten neue Herausforderungen auf Wiens Öffi-Nutzer. Besonders U4, U6 und mehrere Straßenbahnlinien stehen vor Einschränkungen.

Nach dem Ende der umfangreichen Sommerbaustellen müssen sich Wiener Fahrgäste auf weitere Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Besonders die U-Bahn-Linien U4 und U6 sowie mehrere Straßenbahnverbindungen sind von den anstehenden Bauarbeiten betroffen.

An der U6-Station Tscherttegasse laufen noch bis Dezember Erweiterungsarbeiten, weshalb dort keine Züge in Richtung Wien-Floridsdorf halten. Fahrgäste können durch Umstieg in Meidling oder Am Schöpfwerk dennoch die Station erreichen, sollten jedoch fünf bis zehn Minuten mehr Fahrzeit einplanen. Während der Herbstferien zwischen dem 27. Oktober und 3. November kommt es zu einem weiteren Eingriff: Ein Weichentausch zwischen den Stationen Spittelau und Jägerstraße macht eine komplette Betriebsunterbrechung auf diesem Streckenabschnitt erforderlich. In diesem Zeitraum verkehrt zudem nur jede zweite U6-Garnitur auf der Teilstrecke zwischen Siebenhirten und Michelbeuern – AKH.

U4-Bauarbeiten

Bei der U4 steht die Station Landstraße im Fokus der Bauarbeiten. Ab 22. September wird dort ein neuer Bodenbelag verlegt und ein spezielles Leitsystem für sehbehinderte Fahrgäste installiert. Während dieser Phase entfallen alle Halte in Fahrtrichtung Heiligenstadt. Im Anschluss folgt vom 3. November bis 4. Dezember die Sperre des gegenüberliegenden Bahnsteigs in Richtung Wien-Hütteldorf.

Straßenbahn-Einschränkungen

Die Straßenbahnlinien sind von den Baumaßnahmen ebenfalls stark betroffen. Bei der Linie 5 beschränkt sich der Betrieb vom 15. bis Ende September aufgrund von Gleisarbeiten in der Blindengasse auf den Abschnitt zwischen Praterstern und Josefstädter Straße. Die Linie 18 verkehrt bis Jahresende nur noch zwischen Burggasse und St. Marx – hier sind Arbeiten in der Schlachthausgasse sowie die Streckenverlängerung zum Ernst-Happel-Stadion der Grund. Auch die Linie 49 wird eingeschränkt: Ab Beginn der Herbstferien bis zum 7. November fahren die Garnituren wegen Bauarbeiten im Bereich Bujattigasse lediglich zwischen Ring, Volkstheater und Baumgarten.

Als Entlastung für Wien-Brigittenau dient die neu eingerichtete Linie 12. Sie ist bereits seit Anfang September unterwegs und wird während der Herbstferien mit erhöhter Frequenz verkehren – an Wochenenden sogar im Nachtbetrieb. Die neue Linie zielt darauf ab, die Ausfälle und Einschränkungen durch die verschiedenen Bauarbeiten zu kompensieren.