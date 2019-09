Rapperin sorgt bei Videodreh für Feuerwehreinsatz in Wiener Neudorf! (FOTO!)

Am Donnerstag gegen 22 Uhr meldete ein Autofahrer heftigen Rauch der aus einem Gebäude des Fertighausparks „Blaue Lagune“ in Wiener Neudorf (Mödling) kam.

Laut des „Heute“-Berichts sind 16 Floriani mit zwei Hilfsfahrzeugen zum angeblichen Brandort gefahren, wo der Regisseur aber sofort Entwarnung gab.

Grund für die Rauchschwaden war ein Videodreh von Wiener Rapperin „Keke“ die dort in einem Einfamilienhaus filmte. Durch die vielen Farb- und Raucheffekte sah es so aus, als würde das Gebäude in Flammen stehen.

Kiara „Keke“ Hollatko ist gebürtige Wienerin und aufstrebende Hip-Hop Künstlerin.

Das ist das angeblich brennede Haus!