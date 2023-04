Reality-Star gesteht: 19 Abtreibungen und 200 Verhütungspillen

Erneut sorgen die jüngsten Äußerungen des Reality-Stars Maja Marinkovic für Empörung. Marinkovic, die bereits durch ihre gewalttätigen Konfrontationen und Auftritte in Reality-Shows für Aufsehen gesorgt hatte, gab in einem Interview intime Details über ihre Erfahrungen mit Verhütungspillen und Abtreibung preis.

In einem Gespräch über Verhütungsmittel warnte Marinkovic ihre Mitbewohnerin aus einer Reality-Show vor den möglichen Nebenwirkungen der „Pille danach“. „Es ist kein Problem, wenn man sie einmal nimmt, aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass sie nicht zu oft eingenommen werden sollte, da es zu einem körperlichen Zusammenbruch führen kann“, sagte Marinkovic.

Im Anschluss enthüllte sie brisante Einzelheiten aus ihrer Vergangenheit: „Über Jahre hinweg kannte ich keine Grenzen, wenn es um den Konsum dieser Pillen ging. Meine Abhängigkeit war derart ausgeprägt, dass ich heute problemlos eine eigene Apotheke eröffnen könnte. Ich habe über 200 Pillen eingenommen und mindestens 19 Mal abgetrieben. Natürlich ist dies etwas, worüber ich nicht gerne spreche, aber es gibt Zeiten in meinem Leben, in denen ich nicht gut nachgedacht habe. Auf jeden Fall würde ich so etwas heute nicht mehr tun.“

Marinkovic gestand, dass sie in der Vergangenheit eigensinnig und rebellisch gewesen sei und auch ihre Verantwortung als mögliche Mutter nicht ausreichend ernst genommen habe. Sie unterstreicht jedoch, dass ihre Erfahrungen keine Vorbildfunktion für andere Frauen haben und rät jungen Frauen, auf ihre Gesundheit zu achten und sich selbst zu schützen. Darüber hinaus empfiehlt sie Frauen, selbst über die Verwendung von Verhütungsmitteln zu entscheiden und sich niemals zu einem ungeschützten Geschlechtsverkehr erpressen zu lassen.

Das Interview löste in den sozialen Medien Empörung aus. Viele Nutzer empfanden Marinkovics Äußerungen angesichts ihrer Popularität und ihres Einflusses auf junge Menschen als „unverantwortlich“ und „skandalös“.