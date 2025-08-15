Rechtspartei schürt Angst: Fakten entlarven Flüchtlings-Mythos

Rechtsextreme Partei verbreitet unbelegte Zahlen über muslimische Flüchtlinge. Die Fakten zeichnen ein anderes Bild der globalen Fluchtbewegungen.

Die Behauptung der rechtsextremen portugiesischen Partei Chega, dass 85 Prozent aller Flüchtlinge Muslime seien, lässt sich kaum mit Fakten belegen. Die Partei, die bereits mehrfach mit Vorwürfen der Islamfeindlichkeit konfrontiert wurde, fordert durch ihren Vorsitzenden Andre Ventura eine „drastische Reduzierung der islamischen Präsenz in der Europäischen Union“. Parlamentarier Pedro Frazao behauptete zudem, diese Menschen würden gezielt westliche Länder ansteuern, statt in anderen muslimischen Staaten Schutz zu suchen. Präzise und aktuelle Daten zur Religionszugehörigkeit von Geflüchteten fehlen jedoch weitgehend.

Die Zusammensetzung der weltweiten Flüchtlingspopulation wird maßgeblich durch Kriege, Wirtschaftskrisen und Naturkatastrophen bestimmt. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR veröffentlicht zwar umfangreiche Daten zu Flüchtlingen und Vertriebenen, ist dabei jedoch auf Informationen angewiesen, die von den jeweiligen Regierungen bereitgestellt werden. Nach aktuellen UNHCR-Zahlen gibt es weltweit rund 43 Millionen Flüchtlinge und Schutzsuchende, 75 Millionen Binnenvertriebene sowie 8,5 Millionen Asylsuchende – zusammen über 126 Millionen Menschen auf der Flucht.

Herkunft der Flüchtlinge

Die jüngsten UNHCR-Erhebungen zeigen, dass 2024 nahezu sieben von zehn Flüchtlingen und Schutzsuchenden aus nur fünf Ländern stammen: Syrien, Afghanistan, Südsudan, Venezuela und der Ukraine. Während in Syrien und Afghanistan mehrheitlich der Islam praktiziert wird, dominieren in der Ukraine, im Südsudan und in Venezuela verschiedene christliche Konfessionen. Ein UN-Sprecher betonte gegenüber Euronews, dass angesichts der Tatsache, dass Ukrainer und Venezolaner fast ein Drittel aller Schutzsuchenden ausmachen, die behaupteten 85 Prozent muslimischer Flüchtlinge unrealistisch seien.

Insbesondere die Fluchtbewegung aus der Ukraine seit dem russischen Angriff 2022 hat den Anteil nicht-muslimischer Flüchtlinge deutlich erhöht. Zudem lässt sich von der religiösen Mehrheit eines Herkunftslandes nicht automatisch auf die Religionszugehörigkeit der Flüchtlinge schließen. Personen, die nominell einer mit dem Islam verbundenen ethnischen Gruppe angehören, müssen keineswegs gläubig sein.

Hauptaufnahmeländer

Entgegen der Behauptung, muslimische Flüchtlinge würden vorwiegend im Westen Zuflucht suchen, ist Deutschland das einzige europäische Land unter den sieben Hauptaufnahmeländern seit 2015. Die meisten Asylsuchenden haben zwischen 2015 und 2024 im Iran und in der Türkei Schutz beantragt.

Vier der sieben Staaten, die in diesem Zeitraum die meisten Asylbewerber aufgenommen haben – Iran, Türkei, Tschad und Pakistan – sind mehrheitlich muslimisch geprägt. Dies widerlegt die These, dass muslimische Flüchtlinge ausschließlich westliche Zufluchtsorte ansteuern würden.

In Europa nimmt Deutschland seit 2015 kontinuierlich die meisten Flüchtlinge auf. Eine Studie der deutschen Regierung aus dem Jahr 2021 ergab, dass zwischen 2013 und 2019 rund 69,7 Prozent der aufgenommenen Flüchtlinge muslimischen Glaubens waren.

Diese Zahlen stammen allerdings aus der Zeit vor dem russischen Angriff auf die Ukraine Anfang 2022, der Millionen überwiegend christlich geprägter Ukrainer zur Flucht zwang.

Chega unter Kritik

Die Chega-Partei unter Vorsitzenden Andre Ventura gerät wiederholt wegen rassistischer Rhetorik und islamfeindlicher Positionen in die Kritik. Neben der Forderung nach einer „drastischen Reduzierung der islamischen Präsenz“ in der EU treibt die Partei Gesetzesinitiativen zur Einschränkung von Moscheebau und Einbürgerung von Kindern ausländischer Eltern voran. Menschenrechtsorganisationen und politische Beobachter bewerten diese Positionen als Gefahr für Minderheiten und demokratische Grundwerte in Portugal.