Reds-Triumph! Liverpool stürmt nach 5:1-Gala zum Meistertitel

Liverpool sicherte sich vier Spieltage vor Saisonende vorzeitig die englische Meisterschaft durch einen überzeugenden 5:1-Heimsieg gegen Tottenham Hotspur. Vor den enthusiastischen Fans in Anfield gelang Trainer Arne Slot damit auf Anhieb, was seinem Vorgänger Jürgen Klopp zunächst verwehrt blieb – ein Titelgewinn vor vollem Haus. Klopp hatte seine einzige Meisterschaft 2020 während der Corona-Pandemie in leeren Stadien feiern müssen.

Die Reds drehten die Partie nach frühem Rückstand eindrucksvoll. Nachdem Solanke die Spurs in der 12. Minute in Führung gebracht hatte, antwortete Liverpool mit einem Offensivfeuerwerk: Diaz (16.), Mac Allister (24.) und Gakpo (34.) sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. In der zweiten Halbzeit machten Salah (63.) und ein Eigentor von Udogie (69.) den Kantersieg perfekt. Die legendäre Kop-Tribüne verwandelte sich in ein Tollhaus.

Uneinholbarer Vorsprung

Mit 15 Punkten Vorsprung auf Verfolger Arsenal ist Liverpool vier Runden vor Schluss uneinholbar. Tottenham hingegen steckt mit Abwehrspieler Danso tief in der Krise und findet sich nur auf Rang 16 wieder. Für Coach Ange Postecolou wird die Luft dünner – ausgerechnet vier Tage vor dem Europa-League-Halbfinal-Hinspiel gegen Bodø/Glimt aus Norwegen steht seine Zukunft bei den Londonern auf dem Prüfstand.

Traumstart für Slot, Klopps langer Weg

Der Erfolg von Arne Slot in seiner ersten Saison als Liverpool-Trainer ist bemerkenswert, besonders im Vergleich zu seinem Vorgänger. Während Slot direkt den Titel holt, musste Jürgen Klopp deutlich länger auf seinen ersten Meistertitel warten. In seiner Debütsaison 2015/16 belegte Klopp mit Liverpool nur den achten Platz und blieb titellos. Der heutige Triumph ermöglicht den Reds zudem, erstmals seit der Pandemie-Meisterschaft wieder gemeinsam mit ihren Fans im ausverkauften Anfield zu feiern – ein emotionaler Moment, der Klopp bei seinem einzigen Premier-League-Titel verwehrt blieb.

