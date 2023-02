Rekordbudget von 581 Millionen für Klimaschutz fixiert

Der Klima- und Energiefonds in Österreich hat für 2023 ein Arbeitsprogramm vorgestellt, das 581,15 Millionen Euro bereitstellt, um klimaneutrale und resiliente Projekte zu fördern. Der Fonds wird von der Bundesregierung mit Mitteln des Klimaschutzministeriums und europäischen Fördertöpfen finanziert.

Im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstag hat Klimaschutzministerin Leonore Gewessler gemeinsam mit dem neuen Klima- und Energiefonds-Geschäftsführer Bernd Vogl das Arbeitsprogramm 2023 des Klima- und Energiefonds vorgestellt. Zur Verfügung stehen insgesamt 581,15 Millionen Euro, die in die Förderprogramme, Initiativen, Leuchtturm- und Demoprojekte fließen. Das soll nicht nur rasch eine Klimawirkung zeigen, sondern auch den Standort Österreich stärken und die Energieversorgung sichern, wie es in eine Presseaussendung des Klima- und Energiefonds steht.

„Im Kampf gegen die Klimakrise müssen wir mehr denn je auf eine krisenfeste, saubere und leistbare Energieversorgung setzen. Nur so werden wir unabhängig von fossilen Importen sein. Gerade auch bei der Mobilität müssen wir jetzt die Weichen für eine klimafitte Zukunft stellen. Genauso wichtig ist es unsere Wirtschaft, Industrie, Städte und Gemeinden von der fossilen Abhängigkeit zu befreien. Mit dem Rekordbudget des Klima- und Energiefonds, seinen Strategien, Maßnahmen und Programmen unterstützen wir sie alle auf diesem Weg in Richtung Klimaneutralität 2040.„, erklärt Gewessler dazu.

„Der Fonds startet mit einem noch nie dagewesenen Rekordbudget ins neue Förderjahr. Mehr als 581 Millionen Euro stehen ab sofort dafür bereit, klimawirksame Projekte und Initiativen zu begleiten und zügig umzusetzen.“, sagt Vogl dazu.

Aufteilung des Rekordbudgets

Im Rahmen des Arbeitsprogramms 2023 des Klima- und Energiefonds in Österreich stehen insgesamt knapp 582 Millionen Euro für klimabezogene Projekte zur Verfügung. Ein Schwerpunkt wird auf „Energieinnovationen vorantreiben“ gelegt, wofür 226 Millionen Euro bereitgestellt werden, um den Ausbau erneuerbarer Energien, die Entwicklung innovativer Energie- und Speichertechnologien sowie die fossilfreie Wärmewende voranzutreiben. Der Mobilitätssektor, der derzeit für 30 Prozent der Treibhausgas-Emissionen in Österreich verantwortlich ist, erhält 171 Millionen Euro, um die Mobilitätswende umzusetzen. 95 Millionen Euro stehen für die Förderung der E-Mobilität zur Verfügung.

Zudem fließen 110 Millionen Euro in das Thema „Klimaneutrale Unternehmen ermöglichen“, um Projekte zu unterstützen, die „Made in Austria“ Klimaschutz-Innovationen entwickeln und auf den globalen Markt bringen. Im Rahmen des Programms „Transformation der Wirtschaft“ stehen 70 Millionen Euro für die Entwicklung innovativer Lösungen bereit, die CO2-belastende Technologien ersetzen und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren sollen.

