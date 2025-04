Richtig schlafen: Wie eure Position die Gesundheit beeinflusst!

Schlafpositionen beeinflussen mehr als nur den Komfort. Jede Lage birgt gesundheitliche Vor- und Nachteile, die den Schlaf entscheidend prägen.

Schlafpositionen offenbaren mehr über die Gesundheit, als viele vermuten. Jede Position – ob Rücken-, Bauch- oder Seitenschläfer – hat ihre spezifischen Vorzüge und möglichen Nachteile, die es zu beachten gilt.

Rückenlage

Die Rückenlage wird oft als besonders förderlich für die Wirbelsäule angesehen. Sie unterstützt eine entspannte Haltung und fördert die Blutzirkulation. Dennoch kann sie problematisch werden, wenn man zu Sodbrennen neigt, da die Magensäure leichter in die Speiseröhre gelangen kann. Auch das Schnarchen wird in dieser Position begünstigt, was vor allem für Menschen mit Schlafapnoe relevant ist.

Bauch- und Seitenlage

Wer auf dem Bauch schläft, tut dies oft unbewusst, um die Lendenwirbelsäule zu entlasten. Allerdings kann die ständige Drehung des Kopfes die Halswirbelsäule belasten und Verspannungen verursachen. Zudem kann der eingeengte Brustkorb die Atmung beeinträchtigen, was zu unruhigem Schlaf führen kann.

Die Seitenlage ist weit verbreitet und bietet zahlreiche Vorteile, wie die Entlastung des Rückens und die Vorbeugung von Verspannungen. Dabei spielt die gewählte Seite eine wichtige Rolle: Auf der rechten Seite zu schlafen, kann das Risiko von Sodbrennen erhöhen, während die linke Seite durch die Schwerkraft hilft, die Magensäure im Magen zu halten, wodurch Sodbrennen reduziert werden kann. Ein geeignetes Kissen ist entscheidend, um den Nacken zu stützen und Verspannungen zu vermeiden.

Keine Schlafposition ist perfekt, weshalb ein regelmäßiger Wechsel der Position während der Nacht empfohlen wird.

Der Körper neigt dazu, dies automatisch zu tun, um eine bestmögliche Erholung zu gewährleisten.