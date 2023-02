RIP: Legendärer Fußballtrainer Ciro Blazevic ist tot

Der legendäre Fußballtrainer Miroslav “Ciro” Blazevic ist nach einer langen Krebserkrankung im Alter von 88 Jahren gestorben.

Die Krebserkrankung wurde 2011 zum ersten Mal diagnostiziert. Blazevic gelang es, die heimtückische Krankheit zweimal zu besiegen, aber seinen dritten Kampf gegen den Krebs konnte er leider nicht gewinnen.

Ciro Blazevic verdiente sich einen Namen als Fußballtrainer in der Saison 1981/82, als er den FC Dinamo Zagreb nach 24 Jahren zu seinem den vierten – und letzten – Titel des jugoslawischen Meisters führte. In der darauffolgenden Saison gewann Blazevic mit seinen “Modri” den Marschall-Tito-Cup. Bei den späteren kroatischen Meisterschaften holte sich der Fußballclub von Maksimir – Zagreb unter der Federführung von Blazevic zwei weitere Siege, nämlich 1993 und 2003.

Die Züricher Grasshoppers standen in der Saison 1983/84, als sie bei den Schweizer Meisterschaften den Sieg davontrugen, unter der Leitung des legendären Trainers. Ein Jahrzehnt zuvor hatte Blazevic, ebenfalls in der Schweiz, das Team des FC Sion zum Pokal geführt. Zu den großen Erfolgen des Trainers gehört sicherlich die Tatsache, dass er dem FC Pristina half, seinen Platz in der hartumkämpften ersten jugoslawischen Fußballliga zu behaupten sowie dem FC Sloboda aus Tuzla zu dem Aufstieg in die Premier League von Bosnien und Herzegowina verhalf.