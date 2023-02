Österreich braucht 20.000 neue Fachkräfte für Klimaschutz

Das Projekt „Klima-Aktion 20.000“ soll 10.000 Jobs und 10.000 Aus- und Weiterbildungsplätze in Österreich schaffen.

Die SPÖ-Klimasprecherin Julia Heer forderte am Mittwoch in einer Pressekonferenz zu einer Ausbildungs- und Arbeitsmarktoffensive auf, heißt es in einer Prfesseaussendung des SPÖ-Parlamentsklubs. Das Projekt soll „Klima-Aktion 20.000“ heißen. Es soll Arbeitskräfte für die österreichische Energie- und Mobilitätswende bringen.

Denn Laut Heer würden für die Ziele zum Klimaschutz, die 2040 erreicht werden soll, zu wenig Arbeitskräfte vorhanden sein: „Die Öl- und Gasthermen sollen bis 2040 getauscht werden. Wer soll sie tauschen? Der öffentliche Verkehr muss ausgebaut werden. Und wer fährt die Busse und Züge oder legt die Schienen? Die Regierung mit ihren Ankündigungen wird’s nicht sein, sondern die Arbeiterinnen und Arbeiter. Klimaschutz braucht Arbeitskräfte!„

Die Ausbildungs- und Arbeitsmarktoffensive „Klima-Aktion 20.000“ soll dabei 10.000 Jobs und 10.000 Aus- und Weiterbildungsplätze schaffen.

Klimaneutralität 2040

„Ausgebildete Fachkräfte fallen nicht vom Himmel. Bis 2040 soll kein Haushalt mehr mit Öl oder Gas heizen. Dazu müssen wir ab jetzt jeden Tag, 7 Tage die Woche 300 Heizsysteme tauschen. Verkehrsunternehmen suchen in ganz Österreich nach Personal, um den aktuellen Personalstand zu halten. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, brauchen wir aber mehr Busse und Züge„, so Herr.

Ausbildungszentrum

Das AMS NÖ hat bereits gezeigt, wie man Aus- und Weiterbildungsplätze im Klimabereich schaffen kann. Im Klimaschutz-Ausbildungszentrum in Sigmundsherberg werden jährlich bis zu 400 Absolventen ausgebildet. Herr sagte, dass es in ganz Österreich 5.000 solcher Ausbildungsplätze braucht, um Langzeitarbeitslosigkeit durch die Klima-Aktion 20.000 zu bekämpfen. Laut Heer könnten 10.000 Klimajobs in den Gemeinden geschaffen werden, von Mikro-Öffis, die den Transport verbessern, bis hin zu regionalen Nahversorgern, die Ortskerne wiederbeleben.

Die Klima-Aktion 20.000 umfasst:

2.500 Ausbildungsplätze und Jobs in der Umweltstiftung

2.500 Ausbildungsplätze und Jobs in der Verkehrsstiftung

5.000 Aus- und Weiterbildungsplätze für Klima-Jobs in ganz Österreich

10.000 klimafreundliche Jobs in unseren Gemeinden

