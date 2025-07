Rivalen-Gipfel droht: Saudi-Klub jagt Messi für Ronaldo-Showdown

Saudi-Klub Al Ahli buhlt intensiv um Lionel Messi. Nach seinem Vertragsende könnte der Argentinier auf seinen ewigen Rivalen Cristiano Ronaldo treffen.

Der saudische Spitzenklub Al Ahli hat seine Offensive auf dem Transfermarkt offenbar auf einen der größten Namen des Weltfußballs ausgerichtet. Wie die französische Sportzeitung „L’Équipe“ berichtet, laufen bereits seit Wochen intensive Verhandlungen mit Superstar Lionel Messi. Für den achtmaligen Weltfußballer wäre es nicht der erste Kontakt mit dem finanzstarken Klub aus der Saudi Pro League – bereits nach seinem Abschied von Paris Saint-Germain im vergangenen Jahr buhlten die Saudis um die Dienste des Argentiniers.

Die Verantwortlichen von Al Ahli zeigen sich hartnäckig und hoffen nun, den 37-Jährigen nach Ablauf seines aktuellen Vertrags im Dezember von einem Wechsel überzeugen zu können. Sollte der Transfer tatsächlich über die Bühne gehen, käme es zu einem pikanten Wiedersehen in der saudischen Liga: Messis langjähriger Rivale Cristiano Ronaldo steht bereits bei Al Nassr unter Vertrag.

Clásico-Wiedersehen

Die beiden Ausnahmekönner würden damit erstmals seit 2018 wieder in derselben Liga auf Torejagd gehen – damals noch als Protagonisten des legendären „Clásico“ zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid. Zuletzt präsentierte sich Messi bei der Klub-Weltmeisterschaft in den USA in bestechender Form, obwohl sein Team Inter Miami bereits im Achtelfinale gegen seinen Ex-Klub PSG die Segel streichen musste.

Wie realistisch ist der Wechsel?

Nach Informationen mehrerer internationaler Medien bestätigt sich, dass Al-Ahli in den vergangenen Wochen tatsächlich intensive Gespräche mit Messis Umfeld geführt hat. Zwar wurden bislang keine finanziellen Details bekannt, doch der finanzstarke Klub aus Saudi-Arabien gilt als äußerst zahlungskräftig. Messis aktueller Vertrag bei Inter Miami läuft noch bis Dezember 2025, und es gibt bislang keine konkreten Anzeichen für eine Vertragsverlängerung in den USA.

Dennoch deuten Berichte aus Argentinien darauf hin, dass Messi aus rein sportlichen Erwägungen eher zu einem Verbleib in Miami tendiert. Ein wichtiger Faktor sei die optimale Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2026, für die der Superstar in der amerikanischen Liga möglicherweise bessere Bedingungen und ein geringeres Verletzungsrisiko sieht als in der körperbetonten Saudi Pro League.