Rocklegenden Guns N‘ Roses: Sensationelle Rückkehr mit „Perhaps“! (VIDEO)

Nach einer zweijährigen musikalischen Durststrecke ist die US-Rocklegende Guns N‘ Roses mit einer brandneuen Single zurück auf der Bildfläche. „Perhaps“ (zu Deutsch: „Vielleicht“) heißt das lang ersehnte Stück, das die Fans der Band aufhorchen lässt und Erinnerungen an das erfolgreiche Debutalbum „Appetite for Destruction“ weckt.

Seit der Veröffentlichung ihrer letzten Single „Hard Skool“ vor zwei Jahren, warteten die Anhänger der Rocker sehnsüchtig auf frischen Sound aus dem Studio. Die stille Zeit ist nun vorbei und die Fangemeinde darf sich auf den typischen Guns N‘ Roses-Sound freuen, der in „Perhaps“ stark an das Debutalbum „Appetite for Destruction“ erinnert. Dieses Album hat sich bis heute mehr als 30 Millionen Mal verkauft und zählt damit zu den weltweit meistverkauften Alben.

Duff McKagan: Ein Solo-Album neben der Band

Doch nicht nur die Band als Ganzes sorgt für frischen Wind in der Musikszene. Duff McKagan, der Bassist von Guns N‘ Roses, hat fast zeitgleich sein drittes Solo-Album auf den Markt gebracht. „Lighthouse“ heißt das gute Stück, dessen gleichnamiger Titeltrack bereits als erster Vorgeschmack veröffentlicht wurde und die Fans in freudiger Erwartung zurücklässt.

Zeitlose Rocklegenden: Noch immer auf der Überholspur

Die neuen musikalischen Werke der Rocklegenden versprechen also einiges und lassen die Herzen der Fans höher schlagen. Man darf gespannt sein, was die Zukunft noch so bringt. Eines ist jedoch sicher: Guns N‘ Roses und Duff McKagan haben gezeigt, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehören und immer noch in der Lage sind, mit ihrer Musik zu begeistern.