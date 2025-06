Roter Stern Belgrad: Zweiwöchiges Trainingslager in Österreich

Zwei Trainingslager, fünf Testspiele und eine Russland-Tour: Roter Stern Belgrad hat seinen ambitionierten Sommerfahrplan enthüllt.

Roter Stern Belgrad hat seinen detaillierten Vorbereitungsplan für die Spielzeit 2025/2026 veröffentlicht. Cheftrainer Vladan Milojevic wird seine Mannschaft am 16. Juni zum Trainingsauftakt versammeln. Bereits zwei Tage später bricht der Kader ins Trainingslager nach Zlatibor auf, wo die Rot-Weißen bis zum 24. Juni an ihrer Fitness und Spielphilosophie arbeiten werden.

Den Abschluss des ersten Trainingslagers bildet ein Testspiel gegen den montenegrinischen Vertreter Sutjeska Niksic. Nach einer kurzen Regenerationsphase kehrt das Team zunächst in die serbische Hauptstadt zurück, bevor bereits der nächste Trip ansteht.

Russland-Tour

Die Belgrader Kicker reisen am 27. Juni nach Russland, wo in Sotschi ein hochkarätiges Testspiel wartet. Am 29. Juni misst sich Roter Stern mit dem russischen Spitzenklub Zenit St. Petersburg, wie der Verein auf seiner offiziellen Website bekannt gab. Direkt im Anschluss an die Russland-Tour steht für die Serben ein längeres Trainingslager in Österreich auf dem Programm.

Österreich-Quartier

Vom 1. bis 14. Juli schlägt Roter Stern sein Quartier in der Alpenrepublik auf und absolviert dort gleich vier Testspiele. Den Auftakt macht am 5. Juli die Partie gegen Amstetten. Vier Tage später fordern die Linzer Blau-Weißen die Milojevic-Elf heraus, ehe am 10. Juli der TSV Hartberg als Gegner wartet. Die Generalprobe findet am 13. Juli statt – der Kontrahent wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Nach Abschluss des Österreich-Trainingslagers kehrt Roter Stern am 14. Juli nach Belgrad zurück.

Dort wird die Mannschaft bis zum Saisonstart den letzten Feinschliff erhalten und sich auf den Meisterschaftsauftakt vorbereiten. Der Ligaauftakt in der serbischen Superliga steigt am 19. Juli, während das europäische Abenteuer nur wenige Tage später am 22. oder 23. Juli beginnt.