Nach dem Champions-League-Finale könnte ein überraschender Karriereschritt folgen: Marko Arnautovic verlässt Inter Mailand – und ein serbischer Herzensverein lockt.

Der Vertrag von Marko Arnautovic bei Inter Mailand endet offiziell Ende Juni, und eine Verlängerung steht nicht zur Debatte. Der österreichische Nationalspieler wird seine Karriere definitiv bei einem anderen Verein fortsetzen – möglicherweise sogar in einem anderen Land. Einiges deutet darauf hin, dass Serbien sein nächstes Ziel sein könnte.

Während der Übertragung des Champions-League-Finales, in dem Inter deutlich gegen Paris Saint-Germain unterlag, ließ RTS-Journalist und Kommentator Aleksandar Stojanovic aufhorchen: „Ich habe am Montag mit Marko Arnautovic über seine Zukunft gesprochen. Er teilte mir mit, dass er nach dem heutigen Spiel mit seinem Bruder und interessierten Vereinen Gespräche führen wird. Es ist durchaus denkbar, dass wir ihn in der kommenden Saison häufiger in unserer Heimat sehen werden“, erklärte Stojanovic während der Live-Übertragung.

Roter Stern-Verbindung

Seit Jahren gilt Arnautovic als Wunschkandidat sowohl der Anhänger von Roter Stern Belgrad als auch der Vereinsführung und des sportlichen Managements. Was lange Zeit kaum vorstellbar schien, könnte nun Realität werden. Der robuste Offensivakteur macht aus seiner Verbundenheit zu Serbien und Roter Stern kein Geheimnis.

Nach dem Länderspiel zwischen Serbien und Österreich im Stadion Rajko Mitic antwortete er Ende März auf die Frage nach einem möglichen Wechsel zum serbischen Meister vielsagend: „Jeder weiß, dass ich Roter Stern-Fan bin und den Verein liebe. Momentan konzentriere ich mich aber voll auf Inter, wo wir sowohl in der Champions League als auch im italienischen Pokal um den Titel kämpfen. Das ist aktuell mein einziger Fokus.“

Er fügte hinzu: „Man fragt mich ständig, wann ich zu Roter Stern wechsle. Das ist nicht so einfach, als würde man kurz ins Café gehen. Ich wünsche Roter Stern und Serbien nur das Beste und hoffe, dass wir uns irgendwann begegnen werden.“

Obwohl Arnautovic am 19. April bereits seinen 36. Geburtstag feierte, würde er zweifellos eine enorme Verstärkung für das „Marakana“ (Spitzname des Stadions von Roter Stern Belgrad) darstellen.