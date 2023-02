Rückkehr der Katastrophenhilfe-Einheit aus der Türkei

Das fünfköpfige Team der Katastrophenhilfe-Einheit Samaritan Austria – Rapid Response Team (SARRT) des Samariterbundes ist unversehrt von seinem erfolgreichen Türkei-Einsatz zurückgekehrt.

Die Spezialistinnen des Samariterbundes waren gemeinsam mit der SARUV (Search and Rescue Unit Vorarlberg) als gemeinsames Medium Urban Search and Rescue-Team (MUSAR) vor Ort. Eine Woche lang waren die fünf Experten – darunter eine Ärztin, eine Notfallsanitäterin, technische Rettungsspezialistinnen und Hundeführerinnen – mit drei speziell ausgebildeten Trümmersuchhunden im Erdbebengebiet in der Südosttürkei im Einsatz.

Vier Lebendrettungen

Vier Lebendrettungen sind mit vereinten Kräften geglückt. Die die Katastrophenhilfe-Einheit arbeitete unter Hochdruck tagelang in Zwölf- Stunden-Schichten. In der Nacht auf Freitag wurde eine Person lebend gerettet. Ebenfalls in der Nacht wurden eine Mutter und ihre Tochter im Teenager-Alter lebend aus den Trümmern eines eingestürzten Hauses in der türkischen Stadt in Kahramanmaras befreit. In der Nacht auf Samstag wurde ein 15-jähriges Mädchen lebend gerettet, das rund 110 Stunden lang unter den Trümmern eines eingestürzten Hauses lag. Die Erdbeben-Expertinnen mussten hierfür einen Tunnel in den Schuttberg graben.

➤ Verhaltensregeln bei Erdbeben: Diese Verhaltensregeln müssen Sie kennen!

„Wir sind tief gerührt vom Empfang, den uns die Menschen beschert haben. Wir haben nicht mit dieser Welle an Dankbarkeit gerechnet und sind völlig überwältigt„, berichtet Anna Grabner-Strobach von der internationalen Katastrophenhilfeeinheit (SA-RRT) des Samariterbundes nach der Landung.

Die Folgen des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Syrien sind immer noch nicht abzusehen. Der Samariterbund steht, für die Durchführung von Hilfsaktionen, mit Nachbar in Not weiterhin in Abstimmung mit lokalen Partnern vor Ort.

SPENDENAUFRUF HIER KÖNNEN SIE FÜR DIE ERDBEBENOPFER SPENDEN! Bankverbindung – Kennwort: „Türkei/Syrien“

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

IBAN: AT04 1200 0513 8891 4144

BIC: BKAUATWW Der Samariterbund ist rund um die Uhr im Einsatz: Ehrenamtlich, mit enormen Engagement und top ausgebildet. Mit viel Empathie helfen Sie mit Ihrer Spende Menschen, die gerade eine schwere Zeit durchmachen.

Weitere Artikel zu diesem Thema:

Erdbeben-Drama: Serbische Mutter und Kind sterben in Trümmern

Zweijähriger Bub nach 44 Stunden aus den Erdbeben-Trümmern geborgen

Landbauer will Erdbeben-Spenden aus Österreich stoppen

Frau bekam ein Baby mitten in den Trümmern (VIDEO)

Bub(3) nach 22 Stunden aus den Trümmern geborgen (VIDEO)

Erdbeben in Zagreb: Warum wird der Balkan so oft erschüttert?