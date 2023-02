Verhaltensregeln bei Erdbeben: Diese Verhaltensregeln müssen Sie kennen!

Es ist sehr wichtig zu wissen, wie man sich im Falle eines Erdbebens verhält. Je nachdem, wo Sie sich gerade befinden, befolgen sie diese Anweisungen. Das Wichtigste ist, nicht in Panik zu geraten, nicht zu versuchen, zu fliehen, sondern sich auf den Boden zu legen, sich zusammenzurollen und Ihren Kopf zu schützen.

„Bleiben Sie ruhig und gelassen und lassen Sie sich nicht in Panik versetzen. Seien Sie sich bewusst, dass manche Erdbeben nur erstes Vorbeben sind und dass das nächste, stärkere Erdbeben bald folgen kann“, so die Experten in ihren Anweisungen.

Gemäß den Anweisungen müssen Sie an sicheren Orten im Haus Schutz finden, z.B. am Türstock, tragenden Wänden, unter dem Tisch… „Halten Sie sich von Glas, Fenstern, Außenwänden und Türen fern, gehen Sie nicht auf die Terrasse oder den Balkon. Schalten Sie sofort alle Strom-, Gas- und Wasserquellen ab“, heißt es. Wenn Sie sich im Freien aufhalten, ist es wichtig, sich von Straßenlaternen, Elektrokabeln und Gebäuden fernzuhalten.

„Kümmern Sie sich um Gegenstände, die auf Sie fallen können, wie Schornsteine, Dachziegel, zerbrochene Fensterscheiben und dergleichen“, erklären Experten.

Verhaltenshinweise, wenn Sie sich unter den Trümmern befinden

Wenn Sie sich unter den Trümmern befinden, ist es gemäß den Anweisungen wichtig, kein Streichholz anzuzünden, sich aber auch nicht zu bewegen.

Gemäß Berichten der türkischen Medien schwindet die Hoffnung auf Überlebende zusehends. In beiden betroffenen Ländern soll es derzeit mehr als 33.000 Todesopfer geben. Wir möchten Sie daran erinnern, dass dies die aktuelle Lage ist.

➤ Wir erinnern daran, dass in der vergangenen Woche eine starke Serie von Erdbeben die Türkei und Syrien getroffen hat, bei der nach aktuellen Schätzungen etwa 33.000 Menschen betroffen waren.

Verhaltenshinweise, wenn Sie sich in einem fahrenden Fahrzeug befinden

Wenn Sie sich zum Zeitpunkt eines Erdbebens in einem Fahrzeug befinden, müssen Sie anhalten, wenn die Verkehrssicherheit dies zulässt. Vermeiden Sie es, in der Nähe von Gebäuden, Bäumen, Überführungen oder Stromkabeln anzuhalten.