EXKLUSIV: Samariterbund rettet Mutter und Kind in Türkei (VIDEO)

„Ein Wunder wurde wahr“ – in der Nacht von Donnerstag auf Freitag konnten Helfer des Samariter-Bundes eine Mutter und ihre Teenager-Tochter aus den Trümmern in der türkischen Stadt Kahramanmaras retten.

Das Zeitfenster für die Rettung der Erbebenopfer in der Türkei und Syrien ist mit 100 Stunden knapp bemessen. Dabei ereignen sich unvorstellbare Szenen: eine schwangere Frau bekam in den Trümmern ihr Kind und verstarb danach, KOSMO berichtete. Ein Zweijähriger wurde, nachdem er 44 Stunden unter Geröll eingeklemmt war, gerettet, KOSMO berichtete. Bislang konnte man insgesamt über 21.000 Opfer ausmachen. Tendenz steigend.

Freude über Rettung

Umso größer ist die Freude, wenn Helfer noch lebende Menschen aus den Trümmern retten können. So geschah es auch am Donnerstag, als das Katastrophenhilfeteam des Samariterbundes eine Frau mit ihrer Tochter aus den Überresten eines eingestürzten Gebäudes retten konnten.

Das Katastrophenhilfeteam des Samariterbundes rettet eine Frau mit ihrer Tochter aus den Trümmern. (VIDEO: Samariterbund)

„Ein Wunde wurde wahr. Das Erdbebenrettungsteam (MUSAR) konnte gemeinsam mit anderen Teams eine Mutter und ihre Teenager-Tochter aus den Trümmern retten. Vor Ort wurde stundenlang an dem eingestürzten Gebäude gearbeitet. Für uns gab es kein Aufgeben. Wir hatten die große Hoffnung, dass wir zu den Verschütteten vordringen können. Mit vereinten Kräften haben wir es geschafft. Wir werden weiter machen. Noch gibt es Hoffnung.„, berichtet Anna Grabner-Strobach vom Katastrophenhilfeteam des Samariterbundes (SA-RRT) direkt vom Einsatzort in der türkischen Stadt Kahramanmaras.

Rettungsteam

Seit Dienstag ist das Team des Samariterbundes mit seiner internationalen Katastrophenhilfeeinheit SA-RRT und drei Suchhunden im Einsatz. Die Expertengruppe setzt sich zusammen aus einer Ärztin, einer Notfallsanitäterin, technischen Rettungsspezialisten und Hundeführern, die alle professionell im Umgang mit Erdbeben geschult wurden.

Das komplette Rettungsteam, bestehend aus dem SA-RRT des Samariterbundes und der Such- und Rettungseinheit SARUV Austria aus Vorarlberg, arbeitet eng mit anderen Rettungsteams und den lokalen türkischen Einsatzkräften zusammen, um Menschenleben zu retten.

„Danke an unsere SA-RRT Einheit vor Ort in der Türkei die unermüdlich im Einsatz sind und natürlich auch an alle Partner mit denen wir rasch humanitäre Hilfe in Syrien leisten können.“, so Andreas Balog von der Samariterbund-Geschäftsführung.

SPENDENAUFRUF HIER KÖNNEN SIE FÜR DIE ERDBEBENOPFER SPENDEN! Bankverbindung – Kennwort: „Türkei/Syrien“

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

IBAN: AT04 1200 0513 8891 4144

BIC: BKAUATWW Der Samariterbund ist rund um die Uhr im Einsatz: Ehrenamtlich, mit enormen Engagement und top ausgebildet. Mit viel Empathie helfen Sie mit Ihrer Spende Menschen, die gerade eine schwere Zeit durchmachen.

