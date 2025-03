RÜCKRUF mehrerer Kinderartikel: Giftige Farben, Erstickungsgefahr & Stromschläge

In Österreich sorgt ein Rückruf von Kinderprodukten für Aufsehen. Gefährliche Artikel wie Fingerfarben und Spielzeugbälle müssen sofort aus dem Verkehr gezogen werden.

In Österreich wird derzeit ein umfangreicher Rückruf von Kinderprodukten durchgeführt, wie der Verein für Konsumenteninformation auf seiner Webseite berichtet. Mehrere Artikel wurden als potenziell gefährlich eingestuft und sollten umgehend aus dem Gebrauch genommen werden.

Gefährliche Produkte

Zu den zurückgerufenen Produkten gehören die Ökonorm Fingerfarben. Bei diesen wurde eine übermäßige Migration von Aluminium festgestellt, die giftig sein kann, wenn Kinder die Farben verschlucken. Die betroffenen Farben sind in den Tönen Blau, Rot, Gelb und Grün, jeweils in 150-g-Flaschen erhältlich. Ein weiteres Produkt auf der Liste ist der Spielzeug-Gummiball Erdkugel, bei dem die Gefahr besteht, dass Kinder kleine Teile abbeißen und verschlucken könnten, was ein erhebliches Erstickungsrisiko darstellt.

Elektrische Gefahren

Die Dino Kinder-Tischleuchte ist ebenfalls betroffen, da sie nicht mit dem erforderlichen Stecker-Transformator oder Konverter ausgestattet ist. Bei einem fehlenden Leuchtmittel oder bei Beschädigung besteht die Gefahr eines lebensbedrohlichen elektrischen Schlags. Darüber hinaus umfasst der Rückruf die Deckenhalterung für die Moonboon Federwiege und das TEDi Holzpuzzle Waldtiere.

Alle diese Produkte sollten nicht mehr verwendet und so schnell wie möglich an die Verkaufsstellen zurückgegeben werden.