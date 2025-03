⇢ Sonnenfinsternis: Das solltet ihr am Sonntag beachten!

Österreich steht vor einem faszinierenden Himmelsspektakel: Eine partielle Sonnenfinsternis wird am 29. März 2025 das Land in Staunen versetzen.

Österreich bereitet sich auf ein weiteres beeindruckendes Himmelsspektakel vor, nachdem kürzlich eine mysteriöse blaue Spirale am Himmel für Aufsehen sorgte. Am Sonntag, dem 29. März 2025, wird eine partielle Sonnenfinsternis das Land in Staunen versetzen. Diese astronomische Veranstaltung wird um die Mittagszeit stattfinden, wobei etwa 14 Prozent der Sonne durch den Mond verdeckt werden. Während der Finsternis erscheint die Sonne wie „angeknabbert“, ohne jedoch die vollständige Dunkelheit einer totalen Sonnenfinsternis zu erreichen.

Die Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie berichtet, dass die Sonnenfinsternis in weiten Teilen Europas sichtbar sein wird. Ausgenommen sind der Balkan, die südlichsten Regionen Italiens, Teile Nordafrikas sowie der Nordatlantik einschließlich Island, Grönland und Spitzbergen. Dies bedeutet, dass auch die Österreicher die Gelegenheit haben werden, dieses Naturphänomen live zu erleben.

Partielle Sonnenfinsternis

Eine Sonnenfinsternis tritt auf, wenn der Mond sich zwischen die Erde und die Sonne schiebt und das Sonnenlicht teilweise oder vollständig blockiert. Bei einer partiellen Sonnenfinsternis, wie sie am kommenden Sonntag zu sehen sein wird, bleibt ein Teil der Sonne sichtbar, da der Mond nur einen Teil davon verdeckt. Eine solche Konstellation erfordert eine exakte Ausrichtung von Sonne, Mond und Erde. Die nächste Gelegenheit, eine partielle Sonnenfinsternis von Österreich aus zu beobachten, wird erst im August 2026 sein.

Die Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie hat zudem Details zur Sichtbarkeit in Österreich bereitgestellt. Das Ereignis wird etwa eine Stunde und zehn Minuten dauern. Es wird dringend empfohlen, die Sonne nicht direkt anzusehen, um Augenschäden zu vermeiden. Spezielle Sonnenfinsternisbrillen oder Sonnenfilter sind notwendig, um das Spektakel sicher zu beobachten, besonders durch Teleskope oder Ferngläser.

Digitales Highlight

Ein digitales Highlight bietet Google an: Wer „Sonnenfinsternis“ in die Suchmaschine eingibt, kann sich auf eine kleine Überraschung gefasst machen.