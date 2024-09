Sauberkeits-Ranking in Europa: Österreichs Platzierung unter Top 10

Wie sauber sind die Städte Europas wirklich? Diese Frage beantwortete das Gesundheitsportal DE Medz mit einem umfassenden Ranking, das 48 europäische Städte anhand mehrerer Umweltparameter bewertete.

Zu den gewerteten Parametern gehörten beispielsweise Luft- und Wasserqualität, der Anteil an Grünflächen, die Zufriedenheit der Bevölkerung mit der Abfallentsorgung sowie der Environmental Performance Index (EPI) für Wasser. Die Daten stammten von Quellen wie IQAir, Numbeo, ISGlobal Rankings und World Population Review.

Helsinki belegt den ersten Platz

Helsinki führt das Ranking als sauberste Stadt Europas an. Die finnische Hauptstadt überzeugt mit der am zweitwenigsten verschmutzten Luft und einer exzellenten Wasserqualität, die im europäischen Vergleich auf Platz zwei rangiert. Zudem beeindruckt Helsinki mit einem hohen Anteil an Grünflächen – etwa 43 Prozent der Stadt sind begrünt, was Helsinki zur fünftgrünsten Stadt Europas macht. Besonders hervorgehoben wird die hohe Zufriedenheit der Einwohner mit der Abfallentsorgung, die im Vergleich am höchsten ist.

Skandinavische Städte dominieren die Liste

Neben Helsinki sind auch weitere nordische Städte unter den Spitzenreitern. Stockholm, die Hauptstadt Schwedens, belegt den zweiten Platz. Laut DE Medz verdankt Stockholm seine hohe Platzierung einem „großen Fokus auf Umweltfreundlichkeit und einem nachhaltigen Lebensstil“. An dritter Stelle steht Reykjavik, die Hauptstadt Islands, die mit besonders sauberem Trinkwasser und einer hervorragenden Umweltperformance punktet.

Wien und Salzburg

Österreich ist im Ranking der zehn saubersten Städte Europas gleich mit zwei Städten vertreten. Wien belegt den fünften Platz und punktet insbesondere mit der hohen Trinkwasserqualität, dem Anteil und der Qualität der Grünflächen sowie der Zufriedenheit mit der lokalen Abfallentsorgung. Salzburg folgt auf dem achten Platz und überzeugt ebenfalls durch exzellentes Trinkwasser, ansprechende Grünflächen und eine effektive Abfallentsorgung.