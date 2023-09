Schauspielerpaar Milos Bikovic und Ivana Malic erwarten erstes Kind

Das bekannte Schauspielerpaar Milos Bikovic und Ivana Malic erwarten ihr erstes Kind. Die Nachricht, die sie bisher vor der Öffentlichkeit verborgen hielten, wurde nun enthüllt.

Der beliebte Schauspieler Milos Bikovic und seine langjährige Partnerin Ivana Malic haben eine freudige Nachricht zu verkünden: Sie erwarten ihr erstes Kind. Die Nachricht, die sie bisher vor der Öffentlichkeit verborgen hielten, wurde nun enthüllt. Ivana ist bereits in fortgeschrittener Schwangerschaft und fühlt sich ausgezeichnet.

Bikovic äußerte sich öffentlich zu der frohen Botschaft: „Wir freuen uns, dass wir bald Eltern werden. Dies ist ein wichtiger, wahrscheinlich der wichtigste Moment in unserem Leben. Wir wollten ihn bisher nicht enthüllen, aber die Paparazzi haben uns in eine Situation gebracht, in der wir keine Wahl haben. Danke an alle für die netten Worte und Glückwünsche und wir bitten die Medien und Journalisten, unsere Entscheidung und die Integrität unseres Privatlebens zu respektieren. Wenn wir über dieses Thema sprechen wollen, werden wir Sie sicherlich kontaktieren“, schrieb Bikovic.

Die Beziehung des Paares wurde erstmals öffentlich bei der Premiere des Films „Juzni vetar 2 – Ubrzanje“ im Jahr 2021. Seitdem sind sie ein fester Bestandteil der Medienlandschaft.

Es wurde kürzlich gemunkelt, dass Milos in diesem Jahr den Bund fürs Leben eingehen und in Ivana alles gefunden hat, was er gesucht hat. Das Paar reist oft zusammen, wann immer es Milos‘ Arbeit erlaubt.

Die Erwartungen und Reaktionen der Öffentlichkeit auf die Nachricht sind überwiegend positiv. Fans und Kollegen gratulieren dem Paar und wünschen ihnen alles Gute für die bevorstehende Elternschaft.