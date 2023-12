Scheidung: Wurde JK von Vranjes erpresst?

Jelena Karleusa und Dusko Tosic sind Namen, die auf dem Balkan und darüber hinaus bekannt sind. Sie, eine Pop-Diva, und er, ein erfolgreicher Fußballer, haben in den letzten Jahren die Medienlandschaft dominiert. Doch hinter den Kulissen ihrer öffentlichen Persona verbirgt sich eine komplexe und turbulente Beziehung, die von Liebe, Kontroversen und öffentlichen Skandalen geprägt ist.

„Dusko ist die Liebe meines Lebens. Er ist mein schönster Mann. Wir sind immer noch verheiratet. Dusko ist der Vater meiner Kinder. Er liebt mich nicht, aber ich liebe ihn“, erzählt Jelena in einem kürzlich geführten Podcast für Informer TV. Trotz der Tatsache, dass sie und Dusko getrennte Wege gehen, leben sie immer noch unter demselben Dach, hauptsächlich wegen ihrer Kinder, Atina und Nika.

„Wir müssen uns endgültig von diesem Stigma befreien. Seinen Namen werde ich nie aussprechen, er hat es nicht verdient. Dieser „Online-Fehler“ kostete mich teuer, und ich habe ihn nie verheimlicht, nicht mal vor Dusko. Es war mehr als eine Bagatelle, ein gezielter Ausflug, um mich an dem außer Kontrolle geratenen Dusko zu rächen. Ich geriet an den schwarzen Teufel, der FaceTime zur Überwachung nutzte, Screenshots machte und diese an die Medien weitergab. Solch niederträchtiges Verhalten zeigen nur die allerschlimmsten Menschen. Sie missbrauchen Vertrauen, drohen und erpressen dann – in meinem Fall mit der Forderung nach einer Scheidung von Dusko. Ich wollte das nicht, denn er war für mich nur ein schlechter Scherz. Was er tat, tun nur Abschaum und Feiglinge. Das Karma wird sich irgendwann rächen“, sagte Jelena.

Jelena spricht offen über die Auswirkungen, die diese Kontroverse auf ihre Beziehung und ihre Familie hatte:

„Ich habe den schlimmsten Albtraum jeder Frau durchlebt. Trotz der Tatsache, dass ich auf diesen Fotos allein war, konnte Dusko das nicht überwinden. Wäre jemand anderes an meiner Stelle gewesen, hätte dies nicht solche Ausmaße angenommen, aber ich bin Jelena Karleusa. Ich dachte, er sei nicht ernst, aber als das alles passierte, erkannte ich, dass er ein Rächer ist und zu allem bereit. Aber jetzt ist er nicht wichtig. Wichtig ist, welche Dummheit ich begangen habe. Es tut mir leid, dass ich meine ganze Familie durch diese Sache gezogen habe. Es war mir peinlich, darüber zu sprechen. Dusko hat all das akzeptiert, aber er konnte mir nicht verzeihen, was in den Medien stand. Inzwischen sind fünf Jahre vergangen, die Verbindungen zwischen uns sind zerrissen, unsere Töchter sind gewachsen. Ich habe Dusko eigentlich alles verziehen, was er getan hat, aber er ist kein Typ, der verzeiht. Diese Medienblamage, in der er als betrogener Ehemann dargestellt wurde, würden nur wenige Männer verzeihen. Ich übernehme die volle Verantwortung. Wenn Dusko mich so geliebt hätte, wie ich ihn, hätte er den Skandal überwinden können“, sagt sie.

Trotz der Schwierigkeiten und Herausforderungen, die sie durchgemacht hat, zeigt Jelena eine bemerkenswerte Stärke und Entschlossenheit. Sie ist bereit, für ihre Familie zu kämpfen und ihre Fehler zu akzeptieren.