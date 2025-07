Schengen: Diese beiden Balkanländer haben keine Grenzkontrollen mehr

Freie Fahrt zwischen Bulgarien und Rumänien: Nach sechs Monaten Übergangszeit fallen die letzten Grenzkontrollen – ein Meilenstein für beide Schengen-Mitglieder.

Die Grenzkontrollen zwischen Bulgarien und Rumänien gehören ab sofort der Vergangenheit an. Nach einer sechsmonatigen Übergangsphase bei der Umsetzung des Schengen-Abkommens (europäisches Abkommen zum Abbau von Grenzkontrollen) wurden die Kontrollen an der gemeinsamen Grenze offiziell aufgehoben. Damit operieren beide Länder nun unter denselben Bedingungen wie andere Schengen-Mitgliedstaaten – ein deutliches Zeichen für die erfolgreiche Anpassung an europäische Standards im Bereich Grenzmanagement und Migration.

Die vorübergehende Sonderregelung an der bulgarisch-rumänischen Grenze war das Ergebnis eines diplomatischen Kompromisses mit Österreich. Die Regierung in Wien hatte sich zunächst gegen die vollständige Aufnahme beider Länder in den Schengen-Raum gestemmt. Als Zugeständnis wurde vereinbart, dass die Kontrollen an der gemeinsamen Grenze um ein halbes Jahr verlängert werden – selbst nachdem Bulgarien und Rumänien bereits Anfang des Jahres Zugang zur Schengen-Zone auf dem Luft- und Seeweg erhalten hatten.

Schengen-Jubiläum

Mit dem Ende dieser Übergangsphase fallen nun auch die letzten verstärkten Kontrollen an der Binnengrenze weg, die seit dem offiziellen Schengen-Beitritt beider Länder auf dem Landweg am 1. Jänner 2025 noch in Kraft waren. Wie das Portal Novinite berichtet, fällt die vollständige Integration der beiden Nachbarländer in den Schengen-Raum symbolträchtig mit dem 40. Jahrestag des Schengen-Systems zusammen, das einst geschaffen wurde, um den freien Personen- und Warenverkehr über europäische Grenzen hinweg zu fördern.

Wirtschaftliche Vorteile

Die vollständige Schengen-Mitgliedschaft bringt für beide Länder deutliche wirtschaftliche Vorteile. Besonders das Transportgewerbe profitiert von spürbar verkürzten Grenzübergangszeiten, da Lkw und Güterzüge an den bisherigen Kontrollpunkten nicht mehr warten müssen. Dies beschleunigt den Warenverkehr und senkt die Logistikkosten erheblich. Reisen und grenzüberschreitende Geschäftsaktivitäten werden ohne zeitraubende Unterbrechungen möglich, was die wirtschaftliche Vernetzung in der gesamten Region stärkt.

Die Europäische Kommission und die ungarische EU-Ratspräsidentschaft betonen, dass die Integration in den Schengen-Raum den Zugang zu einem der weltweit größten Binnenmärkte erleichtert und damit die Wettbewerbsfähigkeit beider Länder erhöht. Die vollständige Aufnahme von Bulgarien und Rumänien wird als wichtiger Baustein für eine stärker vernetzte Europäische Union gewertet.

Griechische Grenze

An der Südgrenze Bulgariens zu Griechenland bleibt die Situation hingegen unverändert. Obwohl dort keine systematischen Kontrollen durchgeführt werden, behalten die Grenzbeamten weiterhin das Recht, bei Bedarf stichprobenartige Überprüfungen vorzunehmen.