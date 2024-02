Schlägerei: 50-Jähriger beißt Skiurlauber Nasenspitze ab

Ein ruhiger Sonntagabend in St. Anton am Arlberg nahm eine verstörende Wendung. Eine heftige Auseinandersetzung zwischen britischen Urlaubern eskalierte und einem Mann die Nasenspitze abgebissen wurde.

Am Sonntagabend kam es in der renommierten Skidestination St. Anton am Arlberg zu einem erschütternden Vorfall. Eine Auseinandersetzung zwischen zwei britischen Urlaubergruppen eskalierte derart, dass einem 29-jährigen Mann die Nasenspitze abgebissen wurde. Drei Tatverdächtige wurden ermittelt, wobei der mutmaßliche 50-jährige Haupttäter auf Anweisung der Staatsanwaltschaft in die Innsbrucker Justizanstalt überführt wurde.

Auseinandersetzung im Lokal

Die beiden weiteren Verdächtigen, ebenfalls britischer Herkunft, sind ein weiterer 50-Jähriger und ein 67-Jähriger. Die Auseinandersetzung begann in einem Lokal, als ein Mitglied einer Gruppe verletzt wurde. Zwei seiner Freunde verfolgten die Angreifer auf eine nahegelegene Gemeindestraße, wo es zu einer heftigen Auseinandersetzung mit massiven Schlägen und Tritten kam. Inmitten der Rauferei wurde dem 29-Jährigen die Nasenspitze abgebissen.

Überführung ins Krankenhaus

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte in das Krankenhaus Zams gebracht und schließlich zur weiteren Behandlung in die Innsbrucker Klinik verlegt. Sein Zustand ist stabil, doch die Verletzung wird bleibende Spuren hinterlassen.

Nach der Trennung der beiden Gruppen durch die eintreffende Polizei, gelang es den Angreifern, in die Fußgängerzone von St. Anton zu flüchten. Trotz intensiver Fahndung konnten sie zunächst nicht aufgegriffen werden.