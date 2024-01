Skiurlaub: Serbe vergleicht Preise von Kopaonik und Alpen

Ein serbischer Skilehrer und TikTok-Influencer namens „skijamare“ hat eine hitzige Debatte ausgelöst, indem er behauptet, dass Skifahren in Italien billiger ist als in seinem Heimatland. Seine Aussagen, die auf persönlichen Erfahrungen und Preisvergleichen basieren, haben sowohl Zustimmung als auch Kritik hervorgerufen.

Nach 25 Jahren des Wintersports auf dem Kopaonik hat sich ein Serbe entschieden, seine Skitradition auf dem serbischen Berg für immer zu beenden und sich auf die Dolomiten zu begeben, wo, wie er sagt, alles viel billiger ist. Der junge Skilehrer, der sich auf Tiktok als „skijamare“ vorstellt, hat den Zorn einiger Leute auf sich gezogen, als er zugab, dass die Preise auf dem Kopaonik in die rote Zone gegangen sind.

Um seine Behauptungen zu untermauern, hat „skijamare“ während seines Besuchs in den Dolomiten in Italien die dortigen Preise mit denen auf dem Kopaonik verglichen. „Das Kriterium für die Auswahl des Lokals war – dass es sich auf der Piste befindet, auf einer Höhe von 2.000 plus Metern, und dass die Preise repräsentativ sind (nicht das teuerste, aber auch nicht das billigste Lokal). Weiter unten kann man viel billiger essen und trinken, so dass das gleiche Getränk auch 6-7 Euro kosten kann“, erklärte er in einem seiner Videos.

Er fügte hinzu: „Jetzt werden wir sehen, wie die Preise hier in Italien sind und ob es billiger ist, in die Alpen oder auf den Kopaonik zu gehen. Eine Pizza kostet 11 Euro auf 2.000 Metern über dem Meeresspiegel, also 16 Meter niedriger als der Pancic-Gipfel. Also, immer noch billiger als irgendwo auf dem Kopaonik. Ein Bier kostet sechs Euro, ein halber Liter Wasser zwei Euro und ein frisch gepresster Saft vier Euro. In diesem Lokal kostet ein Espresso 1,8 Euro. Also, sagen Sie mir, ob Sie lieber 650 Dinar auf dem Kopaonik oder hier bezahlen würden.“

Obwohl viele zugestimmt haben, dass es auf den serbischen Bergen von Jahr zu Jahr teurer wird und dass sie selbst festgestellt haben, dass es auf anderen Bergen außerhalb Serbiens billiger ist als auf dem Kopaonik, haben viele dem jungen Mann dennoch vorgeworfen, dass er auf seine Art und Weise die serbische Bergwelt verunglimpft. Einige haben ihm auch empfohlen, erst alles zusammenzuzählen, Transport, Unterkunft und Ausrüstung, und dann erst die Restaurants, worauf er behauptete, dass auch in diesem Fall alles billiger ist.

„Mein Ziel ist es nicht, den Kopaonik zu verunglimpfen, aber meine Botschaft ist ein Appell an alle dort, dass sie diese Saison übertrieben haben. Das zeigt auch die zunehmende Anzahl unserer Leute auf den Skipisten außerhalb Serbiens. Ich komme seit über 25 Jahren auf den Kopaonik und liebe ihn mehr als alles andere auf der Welt, deshalb würde ich gerne alles wieder normalisiert sehen“, sagte er.

Während viele ihn unterstützten, gab es auch solche, für die der Kopaonik immer noch erschwinglich ist. „Was ist das Problem auf dem Kopaonik? Mir gefällt es dort sehr gut! Ich lebe in Deutschland, fahre Ski in Deutschland und Österreich, aber mir gefällt es am besten auf dem Kopaonik, für mich ist es dreimal billiger bei uns als in Deutschland/Österreich“, gestand ein Herr.