Mutter trinkt 2 Liter Wasser und stirbt

Die tragische Geschichte einer Mutter, die aufgrund zu großer Mengen konsumierten Wassers in kurzer Zeit verstarb. Die überraschende und wenig bekannte Todesursache: eine Wasservergiftung.

Die 35-jährige Frau aus Indiana verstarb Anfang Juli unter tragischen Umständen: Sie erlag einer Wasservergiftung. Diese wenig bekannte medizinische Bedingung trat auf, nachdem sie während eines Familienausflugs großen Mengen Wasser in kurzer Zeit zu sich nahm.

Sie verbrachte das Wochenende vor dem amerikanischen Unabhängigkeitstag mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern am Lake Freeman – einem Stausee nahe Monticello. „Sie sagte, sie fühlte sich plötzlich ’stark dehydriert‘ und klagte über schrecklichen Durst. Sie glaubte, sie hätte zu wenig Wasser getrunken.“, so ihr Bruder. In Reaktion darauf trank die Frau in 20 Minuten vier Flaschen Wasser. „Das sind etwa zwei Liter. Eine Menge, die man eigentlich am ganzen Tag trinken sollte“, so ihr Bruder weiter.

Diese ungewöhnliche Menge an Wasser hatte drastische Auswirkungen auf ihre Gesundheit. Am Abend wurde ihr schwindelig und sie hatte hartnäckige Kopfschmerzen. Auf dem Heimweg vom See wurde sie in der Garage plötzlich ohnmächtig und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht.

„Sie hat eine Hirnschwellung, sie wissen nicht, was die Ursache dafür ist, sie wissen nicht, was sie machen können.“, sagt ihre Schwester. Die 35-Jährige überlebte die folgende Nacht nicht und erlangte das Bewusstsein nicht wieder.

Wasservergiftung

Die Todesursache stand bald fest: Eine Wasservergiftung. „Es war für uns alle ein Schock. Und als sie anfingen, über Wasservergiftung zu sprechen, wurde es noch schlimmer. Es war für uns, als ob es so etwas überhaupt nicht gäbe“, sagte ihr Bruder über den tragischen Vorfall.

Die Toxikologie liefert eine Erklärung für das seltene Phänomen. Wasservergiftungen treten auf, wenn der Körper zu viel Wasser und zu wenig Natrium aufweist. Das Ungleichgewicht dieser Substanzen im Körper kann zu schwerwiegenden, manchmal tödlichen Folgen führen.