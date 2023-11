Schock am Strand: Brutale Hai-Attacke

Ein idyllischer Tag am Strand von Port Noarlunga, Südaustralien, nahm für eine 32-jährige Frau eine dramatische Wendung, als sie Opfer einer brutalen Hai-Attacke wurde. Dieser Vorfall ist bereits der vierte Haiangriff in den Gewässern des Bundesstaates South Australia in diesem Jahr, was eine beunruhigende Tendenz aufzeigt.

Die Frau, deren Identität bisher nicht bekannt gegeben wurde, genoss den Tag im Wasser in Begleitung eines Freundes, als das Unfassbare geschah. Ein Hai tauchte aus der Tiefe auf und verletzte die Frau schwer am Kopf. Laut Augenzeugenberichten griff das Raubtier sogar ihr Gesicht an.

Die Szenerie war so schockierend, dass Tom Bearne, ein Einheimischer, gegenüber ABC sagte: „Es war wirklich schrecklich. So etwas habe ich hier in meinem ganzen Leben noch nie gesehen.“

Hai nicht gefunden

Die alarmierten Rettungskräfte waren schnell vor Ort und leisteten Erste Hilfe, bevor sie die Verletzte in ein nahegelegenes Krankenhaus transportierten. Der Strand war zu diesem Zeitpunkt gut besucht, viele Familien mit Kindern mussten Zeugen des dramatischen Vorfalls werden.

Die Suche nach dem aggresiven Hai blieb bisher erfolglos und auch die Art des Hais bleibt bis dato unklar. Trotz intensiver Bemühungen der Einsatzkräfte konnte das Tier nicht ausfindig gemacht werden.

Bereits vier Mal haben Haie in diesem Jahr im Süden Australiens zugeschlagen. Zwei der Opfer konnten nie gefunden werden, während eine 64-jährige Frau eine Attacke mit schweren Verletzungen am Bein überlebte.