Dramatischer Vorfall in Tirol: Mutterkuh greift Kind an

Am späten Mittwochnachmittag kam es zu einem dramatischen Zwischenfall in einem Stall im Tiroler Oberland. Ein Großvater und sein dreijähriger Enkel wurden überraschend von einer Mutterkuh angegriffen, als sie ein frischgeborenes Kalb betrachten wollten. Das Kind zog sich dabei ernsthafte Verletzungen zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

In einem Stall im Bezirk Landeck nahm ein Großvater sein Enkelkind mit, um gemeinsam ein frischgeborenes Kalb zu bewundern. Als er versuchte, dem kleinen Tier zu helfen, aufzustehen, griff die Mutterkuh plötzlich an.

Das Mädchen erlitt dabei Verletzungen im Bereich von Brust und Hals. Dank des beherzten Eingreifens des Großvaters, der das Tier mit einem Stock abdrängen konnte, wurde Schlimmeres verhindert.

Nach der Erstversorgung durch die Hausärztin wurde das Kind mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Zams geflogen. Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar und werden derzeit von den Behörden untersucht.

Die Polizei hält sich mit weiteren Informationen zurück und betont den Schutz der Privatsphäre der Betroffenen. Die Ermittlungen sind jedoch im Gange.