Schock an der Zapfsäule: Spritpreise in Österreich explodieren!

Die Spritpreise in Österreich bewegen sich wieder nach oben, was viele Autofahrer im Land zu spüren bekommen. Die günstigen Zeiten, in denen Diesel und Benzin unter der psychologischen Grenze von 1,50 Euro pro Liter lagen, scheinen vorerst vorbei zu sein. Jetzt klettern die Preise erneut über diesen Punkt.

Beispielsweise in Linz, wo die Preise zuletzt nahezu flächendeckend unter 1,50 Euro pro Liter blieben, sind die Preise nun an einigen Tankstellen auf über 1,52 Euro gestiegen. Ein konkretes Beispiel zeigt eine Tankstelle an der Linzer Donaulände, an der sowohl Diesel als auch Super zu diesem Preis angeboten wurden. Bundesweit wird der Medianpreis für Super aktuell mit 1,514 Euro pro Liter und für Diesel mit 1,519 Euro angegeben.

Ursache der Preissteigerungen

Der Hauptgrund für diesen Anstieg ist der gestiegene Rohölpreis, der durch den Konflikt im Nahen Osten beeinflusst wurde, erläuterte Dominik Graf vom ÖAMTC. „Es hat eine leichte Steigerung in der letzten Zeit gegeben“, bestätigt der Experte und verweist auf die Bedeutung der internationalen Entwicklungen für die heimischen Preise.

In Oberösterreich bleibt die Situation vergleichsweise günstig, da Diesel dort im Durchschnitt bei 1,502 Euro und Super bei 1,494 Euro pro Liter liegt. Doch nicht nur an der Zapfsäule wird eine Teuerung erwartet: Laut der Österreichischen Energieagentur steigen auch die Energiepreise. Im November sollen die Strompreise um 9,6 Prozent und die Gaspreise um 8,3 Prozent höher liegen als im Vormonat. Diese Entwicklungen erhöhen die finanzielle Belastung für viele österreichische Haushalte zusätzlich.