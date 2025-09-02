Schock für Kunden: Österreichische Bank schafft Bargeld ab!

Kein Bargeld mehr in Bayern: Die Oberbank schließt ihre Kassenschalter und baut Geldautomaten ab. Kunden müssen jetzt kreative Umwege finden, um an ihr Geld zu kommen.

Die Oberbank stellt in Bayern den Bargeldservice ein. Seit 31. August bieten fünf Filialen, darunter jene in München und Unterschleißheim, weder Kassenschalter noch Geldautomaten an. Kunden werden durch Aushänge an den Eingangstüren informiert, dass Bargeldauszahlungen nicht mehr möglich sind.

Als Alternative verweist das Geldinstitut auf Supermarktkassen oder Automaten anderer Banken, wie die „Bild“ berichtet. Diese Optionen sind jedoch oft mit Gebühren verbunden oder erfordern einen Mindesteinkauf. Als Begründung führt die Bank den Wandel im Kundenverhalten an: Die Nachfrage nach Bargeld sinke kontinuierlich, während die meisten Bankgeschäfte mittlerweile digital oder per Kartenzahlung abgewickelt würden. Bereits vor drei Jahren hatte das Institut die Kontoauszugsdrucker aus seinen Filialen entfernt.

Kritik an Bargeldverzicht

Die Entscheidung stößt bei Verbraucherschützern und politischen Vertretern auf scharfe Kritik. Sie betonen ein „Recht auf analoges Leben“ und sehen besonders ältere oder weniger technikaffine Menschen benachteiligt. Trotz fortschreitender Digitalisierung genießt Bargeld in Europa nach wie vor hohe Akzeptanz.

Daten der Europäischen Zentralbank zeigen, dass 2024 mehr als 50 Prozent aller Einkäufe im stationären Handel bar bezahlt wurden. Besonders bei kleineren Beträgen und Transaktionen zwischen Privatpersonen dominieren Scheine und Münzen. Über 60 Prozent der Bevölkerung betrachten die Möglichkeit der Barzahlung als wichtig – nicht zuletzt zur besseren Ausgabenkontrolle und zum Schutz der Privatsphäre. In Deutschland bleibt Bargeld das bevorzugte Zahlungsmittel.

Reduzierte Öffnungszeiten

Parallel zur Einstellung des Bargeldservices hat die Oberbank ihre Öffnungszeiten drastisch reduziert. Die Filiale in Unterschleißheim empfängt Kunden beispielsweise nur noch an zwei Tagen pro Woche für jeweils zwei Stunden. Dieses Modell soll schrittweise auf alle elf weiteren bayerischen Standorte ausgeweitet werden.

Insgesamt betreibt das Kreditinstitut in Süddeutschland 16 Niederlassungen mit etwa 130 Beschäftigten. Gegenüber „Heute“ versicherte die Oberbank, dass für Österreich keine vergleichbaren Maßnahmen geplant seien. Das Institut bekräftigte diese Position und verwies auf die unterschiedlichen Marktbedingungen in den beiden Ländern.